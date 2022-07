Ne Il segreto è Quintina: dopo anni riconoscete l’attrice in questo scatto?

Vi ricordate di Quintina ne Il Segreto? L’abbiamo vista molti anni fa, ecco com’è oggi l’attrice fuori dal set della soap opera.

Il Segreto è una soap opera spagnola che abbiamo seguito per circa 8 anni. Da quando è andata in onda fino all’ultima puntata tramessa in Italia nel maggio del 2021, ha sempre riscontrato grande successo.

I telespettatori si sono lasciati trasportare dalle vicende dei personaggi che passavano per le strade di Puente Viejo. Infatti la chiusura ha lasciato tutti un po’ spiazzati. In 12 stagioni abbiamo avuto modo di conoscere moltissimi personaggi, alcuni ci hanno accompagnato dalla prima all’ultima puntata, qualcuno è entrato a metà percorso e c’è stato anche qualche personaggio che ha lasciato la soap prima della fine.

Nello scatto in alto è fotografata Quintina, la ricordate? L’abbiamo vista per poche stagioni e non fino alla fine. Ne Il Segreto era la prima moglie di Hipolito Miranar. E’ una ragazza a modo ed è cieca fin dalla nascita. Hipolito e Quintina si incontrano perchè lui la salva da un fiume. Prima lavorava presso un circo ma dopo l’incontro con Miranar tutto cambia. Alcuni abitanti del Paese faranno di tutto per racimolare il giusto denaro per darlo alla giovane in modo tale che possa sottoporsi ad un’intervento per riavere la vista. Dopo il matrimonio con Hipolito fugge con il suo amante. Sono passati molti anni dall’ultima volta che abbiamo seguito questo personaggio, avete visto com’è oggi l’attrice che l’ha portato in scena?

E’ Quintina ne Il segreto: ecco l’attrice oggi a distanza di anni dall’ultima volta che l’abbiamo vista

Quintina fa parte de Il Segreto per poche stagioni. Arriva a Puente Viejo dopo essere stata salvata da Hipolito da un fiume. E’ cieca ma grazie all’aiuto degli abitanti del paesino che le donano del denaro per un’operazione riacquista la vista.

In seguito la giovane e Miranar si sposeranno ma lei lo tradirà e fuggirà via dalla casa che l’ha accolta con il suo amante. Dall’ultima volta che abbiamo visto questo personaggio femminile sono passati molti anni, infatti Quintina è uscita di scena a metà percorso ed era entrata già dopo un paio di stagioni. In questi anni avete avuto la curiosità di vedere com’è fuori dal set l’attrice che l’ha interpretata? Vi mostriamo un suo scatto social!

Ecco Blanca Pares, l’interprete spagnola della prima moglie di Hipolito. A distanza di anni sembrerebbe che non sia assolutamente cambiata, non trovate? Naturalmente l’abbigliamento e il portamento sono diversi, ma non ci sono particolari cambiamenti da notare. L’attrice è giovanissima, ha circa 30 anni ed è nata a Barcellona. Il ruolo di Quintina le ha dato grande popolarità e successivamente alla soap opera ha vestito nuovi personaggi, al cinema e in televisione.