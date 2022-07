Dopo nove anni lascia la trasmissione: un fulmine a ciel sereno, fan increduli

Dopo nove anni lascia l’amatissima trasmissione di Canale 5: un fulmine a ciel sereno, fan increduli.

Manca ancora qualche mese all’inizio di una nuova, ricchissima, stagione televisiva. Le prime notizie sul cast delle nuove edizioni dei principali programmi, però, iniziano a trapelare.

E la notizia di cui vi parliamo oggi riguarda un volto amatissimo di una delle trasmissioni più seguite della nostra televisione. Lo show sarà uno dei primi a tornare in onda, a settembre, ma con tantissime novità. Qualcuno lascerà il suo posto dopo ben dove edizioni... Scopriamo i dettagli

L’amatissimo volto di Canale 5 lascia la trasmissione dopo nove anni

Pronti a tuffarvi in una nuova avventura con Amici di Maria De Filippi? Anche quest’anno, la scuola più famosa della tv aprirà le sue porte a un nuovo gruppo di allievi. Che si metteranno in gioco, seguendo le lezioni di insegnanti e professionisti. Ma, a settembre, non troveranno gli stessi volti.

Ci saranno, infatti, diversi cambiamenti dietro le cattedre della scuola. A partire dall’addio di una delle insegnati storiche del talent show. Parliamo di Veronica Peparini, che non sarà presente nella ventiduesima edizione di Amici. Al posto della coreografa subentrerà Emanuel Lo, che è già stato insegnante di hip hop nel 2016. Marito della cantante Giorgia, il coreografo è apparso anche come giudice nelle recenti edizioni del talent show.

La Peparini lascerà Amici dopo ben nove edizioni: la coreografa fa parte della trasmissione di Maria De Filippi dal 2013. Grazie ad Amici, Veronica ha conosciuto il suo attuale compagno, Andreas Muller, vincitore della sedicesima edizione del talent show. I motivi dell’addio di Veronica al programma non sono stati resi noti, ma la notizia, riportata da Davide Maggio, è stata accolta con dispiacere dai tantissimi fan della ballerina. Che non sarà l’unica tra gli insegnanti a lasciare la trasmissione.

A grande sorpresa, saluterà Amici anche Anna Pettinelli, maestra di canto nella scuola dal 2019. Al suo posto tornerà Arisa, che è stata insegnante nel talent per un solo anno, per poi iniziare l’avventura a Ballando con le stelle. Un’avventura dalla quale è uscita vincitrice, in coppia con Vito Coppola, ma ora la cantante è pronta a riprendere il suo posto dietro la cattedra di Amici. Arisa farà coppia con Emanuel Lo al serale? L’ipotesi potrebbe essere plausibile, poiché le due prof che hanno lasciato erano proprio in coppia. Il resto del cast dei professori resta invariato: troveremo i veterani Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Raimondo Todaro per il secondo anno consecutivo, e Lorella Cuccarini, ancora una volta insegnante di canto.

Non ci resta che attendere per eventuali novità e anticipazioni sulla ventiduesima edizione del talent show più longevo della vostra tv. Chi saranno i nuovi allievi della scuola? Stay tuned!