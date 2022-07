Veronica Peparini quasi irriconoscibile in questo scatto del passato: la ricordate con questo look dal taglio corto?

Veronica Peparini è tra le insegnati di danza di Amici più amate. Riveste questo ruolo dal 2013, anno di ingresso nella scuola. Ormai fa parte del cast e il pubblico si aspetta di vederla con piacere ogni anno dietro quella famosa cattedra.

Non è solo un’insegnante ma anche una coreografa e una ballerina. Difficile non farsi conquistare dal talento che possiamo vedere mostrato nei tanti video che condivide sui social. Veronica è la coreografa anche delle performance che abbiamo visto nei diversi video musicali per esempio di Alessandra Amoroso e proprio quest’anno è stata scelta dalla cantante per coreografare il concerto Tutto accade a San Siro.

Sicuramente essere entrata a far parte di Amici l’ha resa molto più nota tanto che anche sui social dove condivide scatti e immagini il numero di follower in questi anni è cresciuto. La Peparini è una donna molto bella, con un fisico scolpito da far invidia a chiunque; abbiamo visto che spesso ha cambiato look, è passata dal taglio più lungo a quello più corto e con qualche sfumatura di colore diversa dal solito. Ecco, ma con un taglio abbastanza corto, l’avete mai vista? In questa foto la maestra mostra un’acconciatura molto diversa da come siamo abituati a vederla negli ultimi anni.

Veronica Peparini con questo look non la ricorderete: quasi irriconoscibile in questo scatto

Brava, bella e chi ne ha più ne metta, Veronica Peparini è una coreografa, una ballerina e un’insegnante di danza. Dal 2013 è entrata con questo ruolo a far parte del cast di Amici. Il talent l’ha resa sicuramente più nota e anche sui social coloro che la seguono sono aumentati.

Negli ultimi anni appare con questo look, ovvero con capelli dal taglio non lunghissimo, medio e con una tonalità di colore biondo con qualche sfumatura all’interno. Ma per caso la ricordate i primissimi anni del suo ingresso nella scuola?

Questa foto risale al 2012 quindi dovrebbe essere stata scattata poco prima di entrare a far parte di Amici come insegnante. Anche i primi anni però Veronica non portava un’acconciatura lunghissima ma più o meno aveva questo taglio, voi la ricordate? Così un po’ i contorni del viso cambiano poi dobbiamo aggiungere che da questo scatto sono passati 10 anni. Negli ultimi anni ha lasciato crescere i capelli, mantenendo più o meno la stessa lunghezza che ha adesso. La maestra di danza è sempre stata bellissima, allora come oggi!

Veronica Peparini, la vita privata della maestra di ballo

Veronica Peparini è stata sposata con il ballerino Fabrizio Prolli, dal quale ha avuto due figli Daniele e Olivia. Dal 2018 è fidanzata con il ballerino Andreas Muller. La coppia è molto unita e si mostra spesso sui social.