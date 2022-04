Ne Il Segreto è stato un personaggio fondamentale: com’è oggi l’attore interprete di Hipolito

Ne Il Segreto è stato un personaggio fondamentale: com’è oggi l’attore che ha interpretato Hipolito.

Il Segreto è una soap opera spagnola che ci ha accompagnato per molti anni. Abbiamo visto 12 stagioni e tutte hanno lasciato il segno. La chiusura anticipata ha spizzato i telespettatori che si erano ormai affezionati alla telenovela e ai personaggi che hanno percorso per tanti anni le strade di Puente Viejo.

Hipolito Miranar nella soap è il figlio di Pedro e di sua moglie Dolores. E’ un giovane molto intelligente anche se tanto impacciato. Si sposa con Quintina, una donna cieca che recupererà la vista ma fuggirà con un suo amante lasciando suo marito solo. Ma Hipolito troverà un altro amore, Gracia, una ricamatrice. Diventeranno genitori di una bambina, ma ci sarà un tragico finale. La donna si scopre morta all’inizio della dodicesima stagione. Questo personaggio ha conquistato i telespettatori in tutte le sue sfaccettature. E’ apparso con aria impacciata e abiti adatti al tempo, ma com’è oggi l’attore che l’ha interpretato?

Il Segreto, Hipolito ci ha conquistato fin dall’inizio: com’è l’attore dopo la fine della soap opera

Hipolito Miranar è tra i personaggi de Il Segreto che ha lasciato il segno nel cuore dei telespettatori. E’ sempre stato tanto impacciato ma con una grande intelligenza. La sua storia non è stata rose e fiori.

Si sposa con Quintina, una donna cieca. Quest’ultima quando recupera la vista fugge con il suo amante. Ma il cuore dell’uomo è aperto e presto si innamora di Gracia e con lei avrà una bambina. Ma il destino ha voluto che Hipolito perdesse la donna della sua vita. All’inizio della dodicesima stagione infatti abbiamo scoperto la sua morte. Questo personaggio è stato interpretato da Selu Nieto. Nella soap opera l’abbiamo visto così, ma ecco com’è nella vita di tutti i giorni:

L’avreste riconosciuto? Non abbiamo dubbi che la risposta sia affermativa, perchè Nieto è uguale. Da quando si è conclusa la soap opera è passato circa un anno per noi in Italia, mentre in Spagna quasi due. Selu è un attore spagnolo diventato celebre grazie al personaggio di Hipolito ma il debutto come attore arriva nel 2005.