“Voglio una nuova carriera”: ormai è da molto tempo lontano dalla televisione

Dopo alcune esperienze in televisione, ha chiesto aiuto ai suoi follower: vuole intraprendere un nuovo percorso professionale.

Soprattutto da un paio di decenni a questa parte, la tv è diventata molto più aperta nell’accogliere persone che non hanno una gavetta artistica alle spalle e che decidono di mettersi in gioco semplicemente per vivere un’esperienza diversa. Grazie a reality show, docu-reality o dating show, sono tanti coloro che hanno attraversato gli studi televisivi diventando personaggi più o meno popolari.

Oltre agli ex concorrenti della versione Nip del Grande Fratello, possiamo citare coloro che hanno preso parte a Temptation Island, a Uomini e Donne ed è inutile dire che la lista è piuttosto lunga. Alcuni poi restano nell’orbita del mondo dello spettacolo, altri invece si allontanano progressivamente dal piccolo schermo tornando magari a fare ciò che facevano prima.

Non sempre però tornare nell’anonimato significa essere dimenticati dai telespettatori. Molti continuano ad essere molto seguiti sui social ed a mantenere un rapporto stretto con i follower. Proprio come accade ad un ex protagonista di uno dei programmi di Maria De Filippi. Tramite un video postato su Instagram, ha lanciato un appello nella speranza di lanciarsi in una nuova carriera.

Dopo l’avventura in televisione, chiede ai fan di aiutarlo: cosa vuole fare adesso

Nel caso del personaggio di cui vi parliamo, si può dire che sia uno dei pochi fortunati ad aver partecipato anche ad un altro famosissimo programma Mediaset dopo essere passato per la corte di “Queen Mary”. Si tratta infatti di Sossio Aruta, ex cavaliere del parterre maschile di Uomini e Donne che, grazie al dating show di Canale 5, ha trovato la donna della sua vita, Ursula Bernardo.

I due sono insieme ancora oggi ed hanno avuto una bambina. Tra l’altro, presero parte come coppia alla prima edizione di Temptation Island Vip condotta da Simona Ventura. Infine, dopo il percorso a Uomini e Donne, per Sossio si aprirono le porte del GF Vip 4.

Andando però ancora più indietro con la memoria, molti di voi ricorderanno che la sua primissima esperienza in tv fu nel 2005 al reality Campioni, il sogno. Il 51enne stabiese, infatti, è sempre stato un calciatore. Nel corso della sua carriera, cominciata quando era davvero molto giovane, ha giocato in più di 25 squadre per lo più in serie C1 ed ha totalizzato ben 580 goal.

Ebbene, ora è proprio da lì che vuole ripartire: vuole rimettersi in gioco lavorando come allenatore. “Ho un grande desiderio, quello di iniziare una nuova carriera di allenatore. Ho il patentino dal 2006. Posso allenare in Promozione, Eccellenza, Serie D”, dice nel video pubblicato su Instagram.

L’ex volto di Uomini e Donne ha chiesto ai follower di aiutarlo diffondendo il suo appello ai direttori sportivi e alle squadre che cercano un allenatore. L’ex attaccante ha espresso tutto il suo entusiasmo e la sua voglia di intraprendere questo nuovo percorso: “Io sono qui, pronto, voglioso e carinissimo di mettere a disposizione tutta la mia esperienza calcistica accumulata in 40 anni di calcio giocato”.

Facciamo l’in bocca al lupo al “Re Leone” affinché il suo obiettivo si realizzi al più presto!