Beautiful anticipazioni, sarà rapito e imprigionato: la trama si fa inquietante; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera.

Nelle ultime puntate di Beautiful è accaduto quello che Bill Spencer non avrebbe mai voluto. Nonostante le raccomandazioni del padre, Liam non ha retto e ha confessato a Hope tutto quello che è successo a Vinny Walker.

E, per sfortuna di Bill, la confessione non terminerà lì. Il giovane Spencer racconterà tutto alla polizia prima che il papà posso fermarlo. Le conseguenze sono inevitabili: entrambi finiranno in prigione. Dopo poco, però, accadrà qualcosa di sconcertante. Qualcun altro sarà fatto prigioniero, ma non c’entra nulla il carcere. Si tratterà di un vero e proprio rapimento ed è tutto collegato alla vicenda di Liam. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire tutto, continuate a leggere.

Beautiful anticipazioni, l’amatissimo personaggio sarà rapito: colpo di scena

Non c’è pace per Liam Spencer. Dopo la falsificazione del test di paternità di Steffy e il tradimento con quest’ultima, un nuovo, duro, ostacolo per il figlio di Bill. La verità sull’incidente di Vinny è saltata fuori e per gli Spencer non ci sono alternative: finiscono entrambi in galera. Sia Liam che Bill, però, sono assoluti protagonisti della soap opera e non avrebbero potuto restare dietro le sbarre a lungo. Curiosi di scoprire cosa accadrà?

Ebbene, a salvarli sarà proprio uno dei più grandi rivali di Liam, Thomas Forrester. Il ragazzo scoprirà, attraverso un video sul cellulare, che Vinny si è gettato intenzionalmente contro l’auto di Liam, che aveva seguito. Un suicidio, quindi, mirato ad aiutare ancora una volta l’amico Thomas, facendo sì che Liam fosse arrestato. Quando Thomas scopre la verità non ha dubbi e vuole raccontare tutto alla polizia, ma attenzione: qualcuno glielo impedirà!

Sarà proprio il figlio di Ridge e Taylor ad essere letteralmente rapito e rinchiuso in una cantina. Qualcuno non desidera affatto che Liam e Bill escano di prigione, per un motivo ben preciso: impossessarsi della Spencer Publications. Di chi si tratta? Di Justin Barber, il braccio destro di Bill Spencer. Quando ha trovato il video, infatti, Thomas lo ha mostrato subito a Justin, che, però, non ha reagito come il giovane Forrester si aspettava. L’avvocato colpirà alla testa Thomas per stordirlo e rinchiuderlo in una gabbia: il figlio di Ridge sarà tenuto prigionieri in una cantina dell’azienda.

Un vero e proprio dramma nel dramma: dopo la carcerazione degli Spencer, Hope e company dovranno fare i conti anche con l’improvvisa sparizione di Thomas. Chi salverà il Forrester? Secondo le indiscrezioni, potrebbe essere proprio Wyatt Spencer, fratello di Liam e figlio di Bill, a trovare il prigioniero e liberarlo dalle grinfie di Justin. E voi, vi aspettavate qualcosa di simile dal braccio destro di Bill? Un tradimento che il magnate difficilmente perdonerà…