Elisabetta Gregoraci, il completo rosa apre le porte alla primavera: sta facendo impazzire tutte

Elisabetta Gregoraci ha indossato per il suo compleanno un completo rosa pazzesco: ecco tutti i dettagli del suo look.

Tutti amano Elisabetta Gregoraci, la showgirl col suo sorriso emana un’allegria che coinvolge sempre. I suoi primi passi nel mondo dello spettacolo risalgono al 1997 quando è stata eletta Miss Calabria al concorso di bellezza Miss Italia.

Comincia a lavorare come modella per importanti brand, fino al debutto come attrice nel 199 nel film Il cielo in una stanza di Carlo Vanzina. Nel 2020 è stata concorrente del Grande Fratello Vip. Nella casa ha mostrato di avere una personalità molto forte e allo stesso tempo tanto profonda ed è riuscita a conquistare i telespettatori. Pochi giorni fa, la showgirl ha festeggiato il suo 42esimo compleanno e in questo giorno speciale si è circondata delle persone amate. Ma come ha festeggiato? Ha trascorso prima la serata in un ristorante di Monte Carlo e poi è stata poi la volta di un evento a Dubai, presso il Billionaire di proprietà di Flavio Briatore, il suo ex marito nonché padre di suo figlio Nathan Falco. In tale occasione ha sfoggiato un completo pazzesco, di colore rosa che sembra proprio aprire le porte della primavera: l’avete visto?

Leggi anche Elisabetta Gregoraci mostra la sua meravigliosa casa in Kenya: impossibile non notare quel particolare

Elisabetta Gregoraci, completo rosa per il suo compleanno: l’outfit sta facendo impazzire tutte

Elisabetta Gregoraci ha festeggiato il suo 42esimo compleanno circondandosi di amici e persone care. In questo giorno speciale si è prima recata in un ristorante a Monte Carlo e subito dopo è stata la volta di un evento a Dubai, presso il Billionaire, importante locale di proprietà di Flavio Briatore, suo ex marito.

Leggi anche Come fa Elisabetta Gregoraci ad essere sempre in forma smagliante: mostra tutto sui social

Ovviamente, a festeggiarla c’era anche l’imprenditore e suo figlio Nathan Falco. La festa è stata sicuramente pazzesca, ma a catturare l’attenzione è la bellezza della donna. Elisabetta è sempre uno schianto. Per questa occasione ha incantato tutti con il suo look che apre proprio le porte alla primavera. Ha indossato un completo rosa in due pezzi di Balmain, con una minigonna alta vita con bottoni color oro abbinando un top senza maniche sempre con bottoni in oro davanti.

Ha completato il look con una giacca doppiopetto del medesimo brand e dei sandali aperti sempre in rosa. Curiosando sul sito del brand, il prezzo della gonna si aggirerebbe intorno ai 1290 euro, il top costerebbe circa 890 e la giacca 1790 euro.

Che dire, Elisabetta Gregoraci non sbaglia un colpo, elegante, raffinata, possiede una bellezza fuori dal comune!