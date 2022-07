La Talpa, notizia che sconvolge il pubblico: cosa sta succedendo

In base a quanto annunciato, La Talpa dovrebbe tornare nel 2023: la notizia di TvBlog sulla nuova edizione del reality lascia increduli!

Da quando, nel 2000, con l’arrivo del reality Grande Fratello fece per la prima volta il suo ingresso in tv questo nuovo genere di programma, negli anni se ne sono avvicendati diversi sia sulle reti Mediaset che su altri canali. Oltre a L’Isola dei Famosi, un altro format che ebbe molto successo nei primi anni Duemila fu senza dubbio La Talpa.

La prima edizione andò in onda nel 2004 su Rai Due, ma le due successive furono trasmesse da Italia 1, rispettivamente nel 2005 e nel 2008. Amanda Lear condusse solo la prima puntata, mentre a partire dalla seconda e per tutte e tre le stagioni il timone passò a Paola Perego.

Il gioco prevedeva la partecipazione di un gruppo di personaggi famosi tra i quali si nascondeva, appunto, La Talpa ossia colui o colei che aveva il compito di sabotare gli altri concorrenti. Il pubblico e gli altri partecipanti avevano il compito di smascherarla. Con grande gioia dei fan, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2022/2023, è stato annunciato il ritorno della trasmissione. A tal proposito, TvBlog anticipa una novità eccezionale. Non ci crederete!

La Talpa, clamorosa notizia: cosa sta per accadere

Sono trascorsi parecchi anni da quando La Talpa andò in onda per l’ultima volta e in tutto questo tempo anche la tv è cambiata. Volti nuovi, personaggi che hanno occupato un ruolo via via sempre più centrale nella programmazione e gusti diversi da parte del pubblico. Se la padrona di casa delle prime stagioni del reality è stata la Perego, ci si chiede chi potrebbe ricoprire quel ruolo oggi.

Ebbene, su questo punto, il sempre informato TvBlog rivela un’indiscrezione a dir poco clamorosa. Già in occasione della presentazione dei palinsesti dell’anno scorso, Piersilvio Berlusconi aveva annunciato l’acquisizione del format da parte di Mediaset per sei anni. Secondo il noto portale, a condurre la nuova edizione potrebbe essere proprio la compagna del vice Presidente del gruppo ovvero Silvia Toffanin!

Da anni la 42enne veneta è ormai una colonna dell’azienda e col suo Verissimo ha acquisito uno spazio sempre più considerevole nel palinsesto. Potrebbe essere proprio lei quindi il volto giusto per guidare la prossima edizione di un reality storico come La Talpa del quale si attende da tempo il ritorno.

Da quando poi è stato deciso per Verissimo il secondo appuntamento settimanale della domenica pomeriggio, la Toffanin ha voluto che fosse Amici di Maria De Filippi a precederla. Evidentemente, proprio per la consapevolezza della grande capacità della Fascino di realizzare prodotti di successo.

In attesa che la notizia diventi ufficiale, voi come vedreste Silvia nel ruolo di padrona di casa de La Talpa?