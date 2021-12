Quanto guadagna Maria De Filippi? Le entrate della regina di Canale 5

Ormai da trent’anni è il volto simbolo di Canale 5: Mari De Filippi conduce i programmi più seguiti della rete, ma sapete quanto guadagna?

Da quando tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90 si è affacciata al mondo della tv, la carriera di Maria De Filippi è stata un’ascesa continua. Dopo la laurea in giurisprudenza e un primo tentativo di intraprendere il percorso di Magistrato, la nota conduttrice pavese si è dedicata anima e corpo al suo lavoro di comunicatrice, prima come autrice e poi assumendo il comando di molte trasmissioni Mediaset.

Fu l’incontrò con Maurizio Costanzo a darle l’opportunità di mettersi in gioco in tv e, a partire dal debutto come padrona di casa di Amici (nella versione originale di talk dedicato ai giovani), è arrivata a riscrivere la storia della televisione italiana.

Programmi come C’è Posta per te, Amici e Uomini e Donne, ideati, prodotti e condotti da lei, registrano da decenni ascolti da capogiro e la rendono ‘punta di diamante’ di Mediaset.

A lei va sicuramente riconosciuto il merito ed il coraggio di aver reinventato un nuovo linguaggio televisivo che, piaccia o no, dà risultati. Molti si chiedono allora quanto guadagni la regina di Canale 5: al riguardo non si hanno certezze, ma il sito Money.it ha provato a fare una stima approssimativa.

Tutti se lo chiedono: quanto guadagna la De Filippi? Di che cifre parliamo

Cominciamo col dire che Maria è proprietaria al 50% della società di produzione dei suoi programmi e di quelli di suo marito Costanzo. Stiamo parlando della Fascino S.r.l. divisa tra lei e il gruppo RTI.

Secondo quanto riportato da varie testate, il fatturato della società del 2018 rientrerebbe tra i 65 e 68 milioni di euro. Non bisogna tralasciare poi i numerosissimi sponsor presenti nei programmi e nel sito web Witty TV dove è possibile rivedere tutte le trasmissioni della Fascino.

Insomma, ‘Queen Mary’ non è solo un’incredibile comunicatrice, ma anche un’abilissima imprenditrice meritevole di ammirazione.

Voi quale dei suoi programmi preferite?