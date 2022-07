Miriam Leone lascia tutti a bocca aperta con il suo look per le vacanze: impossibile non notare la bellezza in tutti gli scatti pubblicati.

Miriam Leone qualche settimana fa ha cambiato look e ha mostrato a tutti sui social la sua nuova acconciatura. L’attrice ha deciso di tagliare i capelli dopo anni. Nel post scrive che dopo aver donato sempre i suoi capelli ai suoi personaggi adesso era arrivato per lei il momento di un taglio per se stessa: “Quelle piccole cose che facciamo solo per noi”.

È sempre molto impegnata, da quando ha esordito sulle scene televisive e cinematografiche non si è più fermata. La prima volta che ha debuttato nel mondo dello spettacolo era giovanissima, risale alla sua vittoria a Miss Italia. Da allora la strada è stata tutta in salita. Difficile non farsi incantare dal talento e dalla bellezza che possiede. Il pubblico l’apprezza e di conseguenza è seguitissima sui social dove sul suo canale Instagram sono oltre un milione i follower. Lo aggiorna ogni giorno con qualche foto e nelle ultime ore è apparsa nei suoi scatti al mare, mentre si gode qualche ora di relax. E dagli scatti non possiamo non notare la bellezza dei suoi look.

Miriam Leone sfoggia una bellezza fuori dal comune con i suoi look per le vacanze: li avete visti?

Tra le attrici più amate e apprezzate del panorama cinematografico c’è da citare Miriam Leone. Tanti i personaggi portati in scena da quando ha debuttato al cinema e in televisione, lei è sempre molto impegnata nel vestire nuovi ruoli.

Spesso per i suoi personaggi, come lei stessa scrive in una delle foto in cui appare con un nuovo taglio, ha donato i suoi capelli. Infatti è spesso apparsa con un look diverso. Di recente ha condiviso una foto in cui la vediamo con i capelli lunghi per un nuovo ruolo, una chioma che non ha mai portato nella realtà. Le sue ultime immagini social sono un trionfo di bellezza, l’attrice conquista con i suoi look per le vacanze.

Si trova sull’isola di Capri dove sta trascorrendo momenti magici tra sole e mare. Indossa qui un abito lungo, con una gonna ampia e il colore cattura l’attenzione, un rosso acceso con dettagli che lo impreziosiscono. L’abito sembra fatto proprio per lei! Nello scatto precedente invece è in barca e sfoggia un look da star, come nelle famosissime pubblicità, con occhiali e cappello.

A quanto pare l’attrice ha scelto come località, per trascorrere qualche giorno di vacanza, l’isola di Capri, dove la bellezza accompagna ogni angolo e ogni posto. È con la pubblicazione di questi meravigliosi post che ha mostrato a coloro che la seguono alcuni degli attimi magici vissuti in questi ultimi giorni.