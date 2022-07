L’abbiamo conosciuta a Uomini e donne, oggi dimenticate com’era: mai vista così prima d’ora

L’abbiamo conosciuta in questo modo a Uomini e donne, ma oggi ha cambiato look: mai vista così prima d’ora, che splendore!

Sono tantissimi i personaggi pubblici nostrani che cambiano look ed adorano mostrarlo al loro pubblico. A proposito, avete visto cosa ha fatto Emma Marrone ai suoi capelli? Un cambiamento decisamente drastico, ma che le calza proprio a pennello. A modificare il suo look, però, è stata anche un’ex tronista di Uomini e donne. Vi assicuriamo: non l’avevamo mai vista così prima d’ora!

Ha avuto la possibilità di sedersi sulle seggioline rosse di Uomini e donne nel lontano 2019, ma ancora adesso continua ad essere amatissima da tutto il pubblico del dating show di Maria De Filippi. Giovanissima ai tempi della sua partecipazione al programma di Canale 5, la bella tronista ha saputo ampiamente conquistare l’attenzione su di sé. E, diciamoci la verità, non ci risulta affatto difficile capirne il motivo. Oltre ad una bellezza smisurata, dalla sua parte la giovane napoletana aveva anche un carattere che non poteva assolutamente passare inosservato. Ed è proprio questo il motivo che, ancora adesso, le garantisce un successo incredibile. Avete visto, però, cosa ha combinato? Sui social, ha condiviso le immagini del suo cambio look. Così non l’avevamo mai vista prima d’ora, ma è davvero uno schianto!

L’abbiamo conosciuta a Uomini e donne così: oggi è diversa, drastico cambio look

Dopo Roberta Capua, anche l’ex tronista di Uomini e donne ha scelto di cambiare look e di provare qualcosa di estremamente diverso dal solito. Ai tempi della sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi, l’abbiamo conosciuta coi capelli lunghi perlopiù lisci, vero? Adesso, invece, la giovanissima napoletana ha scelto di ‘osare’ un po’, facendo ai suoi capelli quello che non aveva mai fatto prima. In realtà, già nei mesi scorsi l’imprenditrice napoletana aveva scelto di dare un taglio alla sua chioma, ma adesso sembrerebbe che abbia scelto di stravolgerli completamente.

Angela Nasti ha clamorosamente cambiato il suo look, ma la sua bellezza non è stata affatto scalfita. Qualche ora fa, infatti, la bella napoletana si è mostrata ai suoi sostenitori con un colore di capelli completamente diverso dal solito, ma che le sta benissimo. A quanto pare, non si tratta affatto di qualcosa di definitivo, ma di un semplice bagno di colore che, al massimo, con 4/5 lavaggi va via. Curiosi di vederla? Eccola qui, è sempre uno schianto:

Decisamente bellissima, non trovate?

Com’è cambiata la sua vita dopo?

Com’è cambiata la vita di Angela Nasti dopo Uomini e donne? Una volta spenti i riflettori e terminata la sua storia d’amore con la sua scelta, l’ex tronista è ritornata alla vita di sempre in piena attività col suo brand e tante incredibili novità. Il mondo dello spettacolo, a quanto pare, rappresenta per lei una parentesi chiusa.