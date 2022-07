Emma Marrone ha deciso di cambiare: nuovo look, mai vista così

Emma Marrone ha deciso di cambiare look: per l’estate la cantante salentina ha sicuramente osato, mai vista così prima d’ora.

Tra le diverse cantanti e vincitrici che si sono alternate nella scuola di Amici, Emma Marrone è tra coloro che ha cavalcato l’onda del successo sin da subito. Voce affermatissima della musica italiana, la bella pugliese vanta di un clamore assoluto anche sul suo canale Instagra, dove oltre ad essere seguitissima è anche molto attiva.

Con un profilo Instagram che conta più di 5 milioni e mezzo, non si può affatto dire che Emma Marrone non ami condividere ed interagire col suo pubblico. Di tanto in tanto, infatti, la cantante salentina si diletta a pubblicare foto in compagnia della sua famiglia – e proprio recentemente vi abbiamo mostrato suo fratello Checco – ma non perde nemmeno occasione per poter rendere partecipi i suoi sostenitori dei suoi ‘colpi di testa’. In vista dell’estate, infatti, Emma Marrone ha cambiato look. L’avreste mai detto? Quello che, però, più ci sorprende è il fatto che così non l’avevamo mai vista prima d’ora. Certo, è splendida, ma per noi è un’Emma del tutto inedita. Curiosi anche voi di vederla? Guardatela: è uno schianto!

Emma Marrone cambia look: mai vista così prima d’ora

Sono tantissime le Vip nostrano che – in occasione di quest’estate torrida – hanno scelto di darci un taglio e di cambiare completamente look. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo mostrato Roberta Capua, ricordate? Adesso, invece, non possiamo fare a meno di spiegarvi cosa ha scelto di fare Emma Marrone ai suoi capelli, lasciando tutti impressionati per il suo cambio look. Perché? Il motivo è semplicissimo: non l’avevamo mai vista così prima d’ora! Certo, già in diverse occasioni la cantante salentina ha tagliato i capelli, non nascondendo al suo pubblico il motivo, ma con questo colore scelto per l’estate non l’avevamo mai vista.

Di tempo ne è passato dalla sua partecipazione e successiva vittoria ad Amici, eppure Emma Marrone ne ha fatta di strada. Nel corso di questi anni, certo, lei non è affatto cambiata e, seppure ai tempi del talent fosse una ragazza, continua ad essere identica al passato, ma è stata proprio la sua carriera a prendere letteralmente il volo. Stiamo parlando, infatti, di una cantante amatissima, che oltre a batter ogni record alle sue tournée vanta di un successo assoluto anche su Instagram. A proposito, avete visto come si è mostrata qualche ora fa al suo pubblico? Si tratta, dunque, di un look completamente identico, ma che sembra calzarle a pennello. Guardate un po’ qui:

Certo, i capelli cortissimi non ci sono affatto nuovi, ma avete visto il colore scelto? Sembrerebbe che per l’estate 2022, Emma Marrone abbia optato per un biondo pesca. Per noi è decisamente pazzesca, per voi?