“Il mio cuore è lacerato”: la figlia del famoso attore piange la scomparsa del padre

La figlia del famoso attore piange la scomparsa del suo papà, le sue parole sono da pelle d’oca: “Il mio cuore è lacerato”.

Perdere un genitore è qualcosa a cui non ci rassegna mai! Lo sa bene il figlio della famosissima attrice che ha trovato la sua mamma morta nella sua camera da letto, ma anche la figlia di questo attore pluripremiato deceduto qualche giorno fa. “Il mio cuore è lacerato”, è proprio questo il commento a cui la donna si è lasciata andare per la scomparsa di suo padre.

A distanza di qualche giorno dalla morte del famoso attore di Titanic, ne arriva un’altra più che sconvolgente: il famoso attore è scomparso! A darne la notizia è stato TMZ, che è stata subito seguita dalle parole strazianti di sua figlia. È proprio sul suo canale Twitter ufficiale che la donna non ha potuto fare a meno di dedicare a suo padre delle dolci parole. Un messaggio breve e conciso, ma che sottolinea l’immenso affetto che la donna provava nei confronti del suo papà. Inutile raccontarvi la reazione del popolo web, che appena lette queste dolci ed affrante parole si è riversato a corredo del post a dimostrarle tutta la loro vicinanza.

La figlia del famoso attore piange la scomparsa del padre: parole da brividi

Non sappiamo cosa abbia causato la morte del famoso attore – sul web, si dice che avesse dei problemi respiratori – ma possiamo affermarvi che la notizia della sua scomparsa ha sconvolto tutti. A soffrire terribilmente per il suo decesso non solo è stata sua figlia, che si è immediatamente riversata sul suo canale Twitter per dedicare al suo papà delle parole da brividi, ma anche tutto il suo numeroso pubblico. D’altra parte, l’amato interprete aveva 83 anni ed una carriera alle spalle davvero intramontabile. Numerosi sono i film in cui ha recitato ed altrettanto diversi sono i ruoli in cui ha dimostrato la sua immensa bravura. Come si poteva, quindi, non amarlo! Da qui, dunque, si capisce chiaramente quanto la notizia della sua morte abbia sconvolto – e vi assicuriamo non poco – tutto i suoi ammiratori.

All’età di 83 anni, Paul Sorvino è morto. Il famoso mafioso del film ‘Quei bravi ragazzi’ ha salutato per sempre la vita terrena. Una notizia davvero sconcertante, quindi, che ha provocato un dolore immane soprattutto a tutti, ma soprattutto a sua figlia. “Una vita di amore, gioia e di saggezza è andata via con lui”, ha scritto Mira Sorvino su Twitter. “Era il padre più meraviglioso di tutti”, ha concluso l’attrice. A corredo del post social – come dicevamo – sono stati tantissimi coloro che hanno voluto abbracciare – seppure virtualmente – la giovane Sorvino, dimostrandole tutto il loro sostegno.

Al dolore di Mira e di tutta la sua famiglia, si aggiunge anche il nostro!