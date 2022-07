“Malumori”: dice addio al programma lasciando tutti senza parole

Sembrerebbe che abbia detto addio al programma per via di “malumori”: ha lasciato tutti senza parole, nessuno l’avrebbe detto.

Una notizia dolorosissima, quella che stiamo per darvi, che segna la fine di un’era: ha detto ‘addio’ al famoso programma. L’indiscrezione è rimbalzata sui social diversi giorni fa e – seppure non sia stata ancora confermata dai diretti interessati – ha lasciato tutti senza parole.

Chi lo dice che solo le storie d’amore possono giungere al capolinea? Certo, quando il sentimento è terminato da ambo le parti, è giusto salutarsi per sempre – ce lo insegna l’amatissima coppia di Uomini e donne – ma anche quando si è consapevoli della fine di un ciclo lavorativo, è bene prendere delle decisioni. Sarà proprio questo quello che è successo all’amatissimo volto tv, che ha detto ‘addio’ al famoso programma. Non sappiamo cosa sia successo e, soprattutto, cosa abbia spinto a scegliere di chiudere questa parentesi, l’esperto di gossip Amedeo Venza però riferisce di alcuni malumori. Avete letto proprio bene, sì. Stando a quanto si apprende da un’IG stories di qualche giorno fa, sembrerebbe che la protagonista di uno dei più famosi programmi nostrani abbia deciso di porre fine alla sua avventura per via di alcuni contrasti. Cerchiamo di capirne di più.

Dice addio al famoso programma: quale sarebbe il motivo della decisione

La notizia del suo addio al famoso programma ha sconvolto tutti! Cos’è successo? Perché – dopo quasi 10 anni dall’inizio della sua fantastica avventura in trasmissione – ha scelto di salutare tutto e tutti? Al momento, come dicevamo precedentemente, la diretta interessata non si è affatto espressa, ma – stando a quanto riferisce Amedeo Venza – sembrerebbe che si celino dei malumori. A determinare questa scelta, a quanto pare, sarebbero stati dei validi motivi, di cui ovviamente nessuno ne è a conoscenza se non i diretti interessati. Sarà davvero così? Al momento, non ci è dato saperlo! Fatto sta che l’amatissimo volto del programma tv non sarà più in studio. Avete già capito di chi stiamo parlando? Proprio di lei: Veronica Peparini!

L’amatissima professoressa di danza moderna di Amici, quindi, dovrebbe non risultare più nel cast del talent. A darne la notizia, alcune indiscrezioni sul web, che hanno lasciato tutti senza parole.

Queste le parole di Amedeo Venza su Instagram in merito all’addio di Veronica Peparini ad Amici. Fino ad ora, però, non è stato nulla confermato o smentito dalla diretta interessata. Vi dispiacerebbe non vederla più tra i banchi di scuola?

Chi prenderà il suo posto?

L’addio di Veronica Peparini ha fatto tanto clamore, così come quello di un altro amatissimo volto del programma, ma chi prenderà il suo posto? Stando ad alcune scottanti indiscrezioni, sembrerebbe che assisteremo ad un graditissimo ritorno.