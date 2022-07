La dottoressa Pimple Popper, Evelyn vive un dramma da incubo: episodio shock, impensabile!

La dottoressa Pimple Popper, il dramma da incubo di Evelyn sconvolge tutti: un vero e proprio episodio shock, impensabile.

Chi non lo prova, potrebbe non crederci mai, ma sono davvero tantissime le persone che soffrono terribilmente per via delle loro patologie alla pelle. Dopo la terribile situazione di Lorne, anche Evelyn ha sconvolto il pubblico de La dottoressa Pimple Popper con la sua storia.

Aveva solo 28 anni quando si è presentata allo studio della famosa dottoressa, eppure Evelyn non si è affatto trattenuta dal dire che la sua vita non corrispondeva affatto a quella di una giovane della sua età. Da circa 10 anni, infatti, le orecchie della giovane donna erano completamente ‘deformate’ per via di grosse escrescenze. Il tutto, stando a quanto si apprende dal suo racconto, sarebbe iniziato quando – da giovanissima – si è fatta fare alcuni piercing, scatenando la crescita di questi cheloidi. Ovviamente, ancora prima di rivolgersi alla dottoressa Lee, Evelyn ha raccontato di essersi sottoposta a diverse operazioni di rimozione, ma che nessuna di queste ha risolto definitivamente il problema. “Ogni volta mi hanno promesso che non sarebbero ritornati, ma dopo 4 anni sono nuovamente a chiedere aiuto”, ha detto prima di incontrare la dermatologa. Cos’è successo in clinica? Scopriamolo!

Il dramma di Evelyn a La dottoressa Pimple Popper: che incubo!

Oltre a risolvere una volta per tutte il suo problema, Evelyn ha voluto chiedere aiuto a La dottoressa Pimple Popper per ritornare a svolgere la sua vita di sempre. D’altra parte, aveva solo 28 anni. Era più che normale, quindi, che la giovane sentisse la necessità di essere spensierata. Cos’è successo? Per spiegarlo, dobbiamo fare un salto nel passato ed andare indietro nel tempo di circa 10 anni prima quando – dopo aver fatto degli innocenti piercing alle orecchie, sono iniziate a spuntare dei cheloidi decisamente grossi. Il problema, però, non era solo questo, ma anche il fatto che – dopo diverse operazioni di rimozione – il tessuto cicatriziale è cresciuto nuovamente e sempre di più. Al momento della sua partecipazione al programma, infatti, la situazione di Evelyn era questa:

La storia di Evelyn è molto simile a quella di Jennifer, ricordate? In entrambi i casi, infatti, la dottoressa ha parlato di cheloidi e della loro probabile ricomparsa, ma ha immediatamente provveduto con l’operazione. Inutile dirvi che tutto è andato alla perfezione e – seppure all’inizio fosse parecchio preoccupata – la dermatologa ha messo a puntino un’intervento davvero incredibili. Volete vedere il risultato? Eccolo qui, da brividi:

“Era da tantissimo che non vedo le orecchie senza cheloidi”, ha iniziato a dire Evelyn dopo l’operazione. Nonostante la gioia del momento, però, la giovane non ha potuto fare a meno di rivelare di avere paura per la loro presunta ricomparsa. “Potrebbe non funzionare nemmeno stavolta”, ha detto. Prima di salutarla, però, la dottoressa ha dato appuntamento alla sua paziente il giorno dopo per una leggera seduta di radioterapia in modo da impedire ai cheloidi di riformarsi.