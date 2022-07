La dottoressa Pimple Popper, Todd lascia tutti di stucco: un incubo che dura da più di 20 anni, clamoroso!

La dottoressa Pimple Popper, l’incubo di Todd dura da più di 20 anni: è davvero clamoroso quello che è successo, sconvolge tutti.

Quante volte vi abbiamo parlato di protuberanze enormi e cresciute in posti piuttosto particolari? Tantissime volte, certo! Quella che vi mostreremo tra pochissimo di Todd vi lascerà davvero di stucco. A distanza di 25 anni dall’inizio del suo incubo, l’uomo ha scelto di rivolgersi a La Dottoressa Pimple Popper per risolvere il suo problema. Prima non l’aveva mai fatto, ma adesso era arrivato il momento di chiedere aiuto.

Alle telecamere del programma, Todd ha raccontato l’inizio del suo incubo. Cominciato circa 25 anni prima della sua richiesta d’aiuto a Sandra Lee, il dramma ha completamente rivoluzionato la sua vita. Da troppo tempo, infatti, l’uomo ha svelato di non trovare né un lavoro e né una donna che potesse fargli compagnia nel corso delle giornate. A peggiorare il suo stato d’animo, però, vi è anche il fatto che – da troppo tempo – preferiva svolgere una vita da eremita. Per Todd, ormai, non esistevano più cene in famiglia, uscite con gli amici o serate spensierate, ma solo le sue quattro mura di casa. Secondo voi, la dottoressa Sandra Lee sarà riuscita ad aiutare il suo paziente come ha fatto con Kayla? Assolutamente si, ma scopriamo insieme ogni cosa.

La dottoressa Pimple Popper, Todd: dramma incredibile da più di 25 anni, cos’è successo

Ricordate la storia di Corey? Il giovane aveva chiesto aiuto alla dottoressa per via del bozzo che aveva sulla fronte e che, in diverse occasioni, aveva tentato di rimuovere da solo. Anche Todd – così come lui – ha scelto di rivolgersi alla dottoressa Pimple Popper per sbarazzarsi definitivamente dell’enorme escrescenza, cresciutagli circa 25 anni fa e che aveva completamente stravolto la sua vita. Siete curiosi di vederla ‘da vicino’? Guardate un po’ qui:

Insomma, le dimensioni del bozzo erano decisamente notevoli, non c’è che dire. È proprio questo il motivo che, quindi, l’ha spinto a chiedere aiuto nonostante la sua immensa paura nei confronti dei medici. Appena recatosi presso lo studio della dottoressa e – poco prima di procedere con l’intervento – è successo l’impensabile. Dopo aver visto l’enorme bozzo ed aver espresso la sua preoccupazione per le dimensioni e il colore, Sandra Lee ha dato appuntamento al suo paziente all’interno della clinica per procedere con l’operazione, ma prima di andare Todd ha iniziato a sentirsi poco bene ed ha dovuto arrestarsi. Fortunatamente, tutto è andato bene. Il paziente della dermatologa è riuscito a superare la sua paura e si è fatto operare. Anche l’intervento è andato benissimo ed è filato liscio come l’olio. Guardate un po’ il risultato:

Appena ultimato l’intervento e visto il risultato, Todd non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime.