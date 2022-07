“Non mi sono mai sentita bella”: l’attrice spiazza tutti con queste sue parole

L’attrice si è lasciata a delle parole che hanno letteralmente lasciato tutti di stucco: “Non mi sono mai sentita bella”, cosa ha detto.

D’altra parte si sa: la bellezza non è tutto nella vita! Ce lo insegna la star hollywoodiana, che recentemente ha svelato di trascurarsi e di non pensare affatto al suo aspetto fisico, ma ce lo conferma anche un’amatissima attrice nostrana. A Vanity Fair nel 2017, la famosa interprete ha svelato di non essersi mai sentita bella, lasciandosi andare a delle parole che non sono affatto passate inosservate.

Tra le tantissime attrici che si alternano sul piccolo o grande schermo nostrano, la protagonista di questo nostro articolo è tra le più apprezzate. Esordita giovanissima in questo mondo, l’amata interprete ha saputo mettere d’accordo tutti sin da subito, ottenendo un successo impressionante.

In un mondo ed in una società dove l’apparenza conta molto di più dell’essenza, l’attrice ha voluto completamente distinguersi da tutti gli altri. Nel lontano 2017, infatti, ha raccontato di non essersi mai sentita bella e di non aver mai puntato, quindi, su questo aspetto. Strano a sentirselo dire, dal momento che l’attrice vanta di una bellezza davvero impressionante, ma che d’altra parte sottolinea il suo essere unica e diversa da tutti gli altri.

L’attrice spiazza tutti con le sue parole

Una lunghissima intervista, quella a cui si è lasciata andare nel lontano 2017 l’amata attrice sulle pagine di Vanity Fair. Tra i racconti riguardanti la sua carriera, la sua famiglia e la sua vita da mamma, l’interprete non ha potuto fare a meno di spiegare quanto si sia sentita poco bella nel corso degli anni. Ad oggi vanta di un fascino irresistibile e, senza alcun dubbio, rientra tra le donne più eleganti e raffinate dello spettacolo italiano, ma sembrerebbe che l’accettazione del suo corpo non sia stata una cosa da niente. Avete già intuito di chi stiamo parlando? La risposta è semplicissima: Elena Sofia Ricci!

“Io non mi sono mai sentita bella. Ho sempre salvato il mio viso più del mio fisico”, ha iniziato a raccontare a Vanity Fair nel 2017. Spiegando che – se dovesse prendere una sua foto da giovanissima – si piacerebbe decisamente di meno rispetto ad oggi nonostante abbia il volto senza rughe. “Invecchiare significa proprio questo: fregarsene che non è più lui il punto di forza su cui puntare”, ha concluso.

D’altra parte, il discorso della bellezza non è assolutamente la prima volta che lo tratta. Proprio recentemente, infatti, vi abbiamo raccontato che Elena Sofia Ricci si è detta ben lontana dal mondo dlla chirurgia estetica. Non che ne ha nulla in contrario, sia chiaro, ma sembrerebbe che l’attrice si preferisca di gran lunga al naturale. D’altra parte, come si può dare lei torto? È favolosa!

Cosa ne pensate di queste sue parole? Siete d’accordo?