Georgina Rodriguez prima del successo: ecco il lavoro che svolgeva

Georgina Rodriguez prima del successo: sapete che lavoro svolgeva? Scopriamolo insieme!

A partire dal gennaio 2022 sono usciti gli episodi della docu-serie targata Netflix che vede protagonista Georgina Rodriguez, dal titolo ‘Soy Georgina’. La compagna di Cristiano Ronaldo ha raccontato alcuni momenti del suo passato, dove viveva, cosa faceva prima di diventare nota in tutto il mondo.

Oggi è una famosa modella ed è un’influencer seguitissima sui social, pensate che coloro che la seguono sono ben 39 milioni, un numero da vere star. Georgina pochi mesi fa è diventata nuovamente mamma ma la nascita è stata segnata da un dramma. La donna era incinta di due gemelli, purtroppo il maschietto non ce l’ha fatta. Ronaldo Lo aveva fatto sapere sui social riportando un messaggio straziante: “E’ con la più profonda tristezza che comunichiamo la morte del nostro bebè. Solo la nascita di nostra figlia ci dà la forza di vivere questo momento con qualche speranza e felicità”.

Dopo la tragedia la coppia ha mostrato la piccola, che ha deciso di chiamare Bella Esmeralda. Georgina pubblica moltissimi scatti sui social, da sola o insieme alla sua numerosa famiglia. I suoi look non passano mai inosservati, è elegantissima ma indossa anche abiti casual e sportivi. La modella appare in tutte le sfaccettature e non si nasconde dietro filtri, mostrando spesso il suo viso al naturale. Oggi è famosa a livello internazionale ma prima ancora sapete che cosa faceva?

Georgina Rodriguez, cosa faceva prima del successo: ecco il lavoro che svolgeva

Modella e Influencer, Georgina Rodriguez è oggi nota in tutto il mondo. E’ la compagna di Cristiano Ronaldo e insieme hanno creato una meravigliosa famiglia. Non ha mai nascosto il fatto che la sua vita è cambiata da quando ha incontrato il calciatore.

Georgina ha raccontato la sua storia nella docu-serie targata Netflix che la vede protagonista, ‘Soy Georgina’, dove ha parlato del suo passato. Ed è qui che spiega che il suo arrivo a Madrid fu orribile, cercava un appartamento economico dato che il suo budget era di 300 euro al mese: “Sono arrivata in un appartamento che era uno sgabuzzino, freddissimo d’inverno e caldo d’estate”, riporta nel primo video su instagram reso noto prima dell’uscita della serie. Quando ha conosciuto Cristiano la sua vita è cambiata completamente e lo ammette: “Il giorno in cui ho conosciuto Cristiano la mia vita è cambiata”. La vicinanza al calciatore le ha dato la possibilità di farsi conoscere nel mondo dello spettacolo ma è lei poi che con impegno è riuscita ad emergere da sola. Ma prima di diventare famosa come oggi, sapete che cosa faceva?

A rivelarlo è proprio la locandina della serie, dove in una gigantografia c’è la scritta: “Prima vendeva borse a Serrano ora le colleziona”. A quanto pare Georgina Rodriguez prima lavorava come commessa in un negozio di Gucci, in seguito, quando ha conosciuto Ronaldo tutto è cambiato.