“Sono uscita dal mondo dello spettacolo per scelta”: era famosissima, oggi fa tutt’altro

Era famosissima ai tempi della sua carriera in tv, ma adesso fa tutt’altro: la rivelazione della showgirl lascia tutti senza parole.

Ha compiuto il suo esordio nel mondo dello spettacolo a solo 18 anni, ma una volta diventata famosissima ha scelto di dire ‘addio’ al mondo della tv. E – come raccontato dalla diretta interessata a Il corriere della sera – sembrerebbe che l’abbia fatto per scelta. Oggi sembrerebbe che faccia tutt’altro e che abbia salutato per sempre i riflettori. Curiosi di sapere di chi stiamo parlando?

Sono tantissimi i volti dello spettacolo nostrano che – una volta raggiunta la fama – scelgono di abbandonare questo mondo per dedicarsi a tutt’altro. È capitato, ad esempio, ad un ex vincitore de L’isola dei famosi ed attore, che nel corso di una sua intervista ha rivelato di aver detto addio alla tv almeno finché non gli arriva una proposta allettante. Fate attenzione, però: questo amato volto dello spettacolo nostrano non è affatto l’unico ad aver detto salutato per sempre questo mondo. A Il corriere della sera, infatti, un’amatissima showgirl e conduttrice degli anni ’90 ha rivelato il motivo per cui ha scelto di allontanarsi dal piccolo schermo. “L’ho fatto per mia scelta”, ha rivelato. Siete curiosi, però, di sapere di chi stiamo parlando e cosa fa oggi?

Era famosissima, oggi fa tutt’altro: non immaginerete mai di chi parliamo

Proprio recentemente, vi abbiamo parlato di un amato volto tv che ha scelto di salutare il mondo dello spettacolo diversi anni fa, ma ha rivelato di essere pronta a ritornarvi ad una sola condizione. La protagonista di questo nostro articolo, invece, non solo ha voluto allontanarsi dai riflettori un bel po’ di tempo fa, ma ha anche dichiarato di averlo fatto per sua scelta. Una rivelazione che, diciamoci la verità, ha lasciato un po’ tutti senza parole, anche perché ai tempi d’oro della sua carriera era davvero famosissima, ma che fa chiaramente comprendere quanto il successo tante volte non sia tutto nella vita. Quello che, però, adesso in molti si chiedono è: che cosa fa oggi? L’addio alla tv è confermato e, a quanto pare, definitivo, ma com’è cambiata la sua vita lontana da questo mondo?

In tantissimi ricordano Alessia Merz e la sua bellezza, in diversi quindi sono curiosi di sapere che cosa fa oggi dopo l’addio alla tv. A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata. A Il corriere della sera, l’ex volto di Non è la rai ha raccontato di svolgere quotidianamente la vita da mamma e casalinga. Sposata nel 2005 con Fabio Bazzani, la Merz è diventata subito mamma ed ancora adesso – nonostante entrambi i suoi figli siano cresciuti tantissimo – si dedica completamente a loro.

Le proposte di lavoro in tv, a quanto pare, non sono affatto mancate, eppure Alessia ha sempre preferito la famiglia anziché la carriera. Una scelta decisamente da applaudire, non credete?