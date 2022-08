Ilary Blasi, la decisione dopo la rottura con Totti: gli amici rivelano il perché

Dopo la rottura con Totti, Ilary Blasi ha preso una decisione che non è assolutamente passata inosservata: gli amici rivelano il perché.

Si parla solo di lei, anzi di loro: Francesco Totti ed Ilary Blasi. Poco meno di un mese fa, i due hanno annunciato la fine del loro matrimonio con due note distinte e separata su Ansa, ma da quel momento hanno catturato il centro della cronaca rosa. Cosa è successo? Perché, dopo quasi 20 anni e tre figli, la coppia più amata ha scelto di dirsi addio? Chissà! In questi giorni, si è detto di tutto sul loro conto, ma solo loro conoscono la realtà.

Appena annunciata la fine del suo matrimonio, Ilary Blasi ha scelto di lasciare l’Italia e di partire coi suoi tre figli alla volta della Tanzania. Una decisione che ha lasciato senza parole, ma che ha fatto chiaramente comprendere quanto la conduttrice avesse voglia di staccare la spina e ‘fuggire’ da tutto il caos mediatico che si sarebbe creato. Per la vacanza, com’è giusto che sia, la conduttrice non ha badato affatto a spese. In ugual modo, però, non si è trattenuta nemmeno da condividere alcuni suoi momenti indimenticabili. Insomma, è come se anche il suo pubblico fosse andato in Tanzania con lei. In queste ultime ore, però, c’è una ‘particolare’ decisione presa dopo la rottura con Totti che sta facendo parecchio discutere. Solo adesso, però, i suoi amici spiegano tutto a Di Più.

La decisione di Ilary Blasi fa ‘discutere’: solo ora spunta il motivo

Dopo la rottura con Francesco Totti, in tantissimi hanno notato la decisione che Ilary Blasi ha preso: non ha perso occasione di essere attivissima sul suo canale social ufficiale. Appena annunciata la separazione, infatti, la conduttrice riesce a condividere ogni cosa le accade. Non solo, quindi, è solita mostrare i suoi outfit da urlo – e proprio recentemente vi abbiamo parlato del costume che ha lasciato tutti senza parole – ma è abituata anche a condividere scatti della sua vacanza a Sabaudia. Insomma, a differenza del suo ex marito, la bella Blasi rientra tra gli utenti più attivi di Instagram. Cosa si nasconde, però, dietro a questa decisione? Stando a quanto si apprende da alcuni amici, sembrerebbe che – dietro a questo gesto – ci sia un motivo ben preciso.

Secondo gli amici di Ilary Blasi, sembrerebbe che la conduttrice sia tanto attiva su Instagram per non dare un’immagine di sé. L’ex moglie di Francesco Totti, quindi, non vorrebbe affatto compatire dai suoi sostenitori e vuole mostrarsi a loro sempre forte. “È una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero”, si legge su Di Più.

Cosa ne pensate di questa decisione di Ilary Blasi? Anche voi avreste reagito in questo modo?