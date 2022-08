Dopo 90 interventi chirurgici, i medici l’avvertono: “Se mi toccano il naso, morirà”

Ha completamente trasformato il suo aspetto sottoponendosi a ben 90 interventi chirurgici, ma ne vorrebbe un altro al naso.

E’ uno dei personaggi più discussi a livello internazionale: da anni, viene invitata nei talk show di vari Paesi per raccontare il suo particolarissimo rapporto con la chirurgia estetica. Diventata famosa prima come “Ken umano”, di punto in bianco ha deciso di trasformarsi ancora e di diventare donna.

Di recente ha completato il suo percorso fatto di ben 90 interventi chirurgici e finalmente adesso è Jessica Alves. Aveva destato molto scalpore la sua dichiarazione circa l’intenzione di farsi impiantare addirittura l’utero per poter partorire un figlio. Quando era ancora Rodrigo ha avuto una relazione con Giacomo Urtis, vi ricordate? All’epoca si ispirava all’immagine del fidanzato di Barbie mentre ora vuole assomigliare il più possibile alla celebre bambola.

Per ottenere un risultato del genere ha dovuto sborsare 1 milione di sterline e di come si sente, ora che ha terminato quell’odissea, ha parlato ai microfoni della trasmissione This Morning. L’ultima operazione l’ha subita un mese fa e si dice tutto sommato soddisfatta: “Penso di avere un bell’aspetto, mi sento bene e quando mi sveglio e mi guardo allo specchio dico grazie a Dio ogni mattina”.

Jessica ha però aggiunto che per essere pienamente contenta del risultato le manca un 5%. Vorrebbe sottoporsi infatti ad un’ultima trasformazione, ma i medici gliel’hanno vivamente sconsigliato informandola sul terribile rischio che correrebbe se decidesse di farlo.

Jessica Alves dopo 90 interventi chirurgici: cosa le hanno detto i medici

A quanto pare, la Barbie umana che tante volte abbiamo visto ospite nei programmi di Barbara D’Urso, non disdegnerebbe un altro ‘ritocco’. Il cambiamento di sesso, percorso già di per sé molto impegnativo, non le è bastato. Vorrebbe infatti operarsi di nuovo al naso, ma il parere dei dottori è stato fortemente contrario.

“Se mi guardi, è evidente che il mio naso è rovinato. Ho subito più di dieci interventi di chirurgia plastica al naso, ho avuto problemi” ha raccontato lamentandosi di non essere mai riuscita a trovare da nessuna parte un chirurgo che le mettesse davvero a posto il naso.

Ora però, secondo il parere dei medici, se si farà di nuovo toccare dal bisturi potrebbe avere conseguenze serissime: “Dicono che se mi toccano il naso, questo diventerà nero, morirà e collasserà”. Per questa ragione, la Alves dovrà arrendersi ed accettare il suo aspetto una volta per tutte.

Almeno per quanto riguarda la somiglianza con Barbie, però, sente di aver raggiunto l’obiettivo: “Dopo tanti interventi di chirurgia plastica, ho raggiunto questo look e quindi assomiglio a Barbie”.

Secondo voi Jessica riuscirà a resistere alla tentazione del bisturi d’ora in poi?