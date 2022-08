Ornella Muti non nasconde il proprio disappunto: nessuno si aspettava questa reazione

Ornella Muti si confessa al Corriere e risponde anche su un argomento che ha fatto molto parlare tempo fa: la sua reazione ha sorpreso tutti.

Icona di un’epoca indimenticabile del cinema italiano, Ornella Muti resta sempre una delle donne più belle ed affascinanti dello spettacolo. E di anni ne sono passati da quando iniziò la sua carriera! Aveva solo 14 anni, ma da lì in poi è stato un susseguirsi di successi.

Come attrice ha lavorato per i registi più importanti (tra cui Carlo Verdone, Dino Risi, Ettore Scola e perfino Woody Allen) e con i colleghi più famosi recitando in ruoli rimasti nella storia. Nata col nome di Francesca Romana Rivelli, il 9 marzo del 1955, ha collezionato un’infinità di premi tra cui due Nastri d’Argento e tre candidature ai David di Donatello.

La sua città natale è Roma, ma le sue origini sono per metà napoletane da parte di padre e per metà estoni da parte di madre. Oggi, a 67 anni, il suo fascino è rimasto intatto e lo ha dimostrato in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo a cui Amadeus l’ha voluta come co-conduttrice della prima serata.

Alcuni suoi film sono radicati particolarmente nella memoria del pubblico e tra questi ci sono sicuramente Il bisbetico domato ed Innamorato pazzo nei quali ha recitato al fianco di un altro artista simbolo dello spettacolo nostrano ovvero il grande Adriano Celentano. Proprio quest’ultimo lasciò tutti a bocca aperta rivelando solo dopo anni un dettaglio inedito del loro rapporto. Già allora la risposta della Muti sul Fatto Quotidiano lasciò trasparire un certo disappunto per l’ammissione del collega, ma sapete cosa ha detto stavolta al Corriere?

Ornella Muti, la reazione che spiazza tutti: c’entra Adriano Celentano

Quando ebbero occasione di condividere il set, sia Celentano che Ornella erano giovani ed entrambi impegnati sentimentalmente. Il cantante era già sposato con Claudia Mori mentre lei stava col suo secondo marito Federico Fachinetti. I pettegolezzi su un loro ipotetico flirt non mancarono, ma nessuno dei due confermò mai nulla.

Dopo molti anni, il noto attore e cantante ammise che effettivamente un interesse di altro tipo ci sarebbe stato tra loro. A quanto pare, la cosa non fu presa benissimo dalla Muti: “Dopo anni di rispettoso silenzio…”, disse in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano.

“E’ stato lui, una volta, a fare dichiarazioni in merito con sua moglie presente, un errore da parte sua”, ha detto ora senza mezzi termini al Corriere. Per lei, quella del collega sarebbe stata una mancanza di rispetto: “Questo è l’universo maschile: io, a suo tempo, ho avuto rispetto per la sua famiglia”.

Insomma, la bellissima attrice non è piaciuto il gesto del ‘Molleggiato’: siete d’accordo con lei?