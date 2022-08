Dimenticatela così ai tempi di Masterchef: oggi è totalmente diversa, quasi irriconoscibile

Era così ai tempi della sua partecipazione a Masterchef, ma oggi è totalmente diversa: guardate questo scatto, è quasi irriconoscibile.

Dopo le repliche della sua terza edizione, culminata nella vittoria di Federico Francesco Ferrero – la cui vita è stata completamente stravolta dopo il talent -, gli appassionati di Masterchef stanno rivivendo tutte le emozioni che si sono alternate nelle famose cucine del programma nel corso della seconda edizione. A vincere quell’anno, come in molti ricorderanno, è stata la simpaticissima Tiziana, ma ricordate tutti i concorrenti che vi hanno preso parte?

Sono tantissimi gli aspiranti cuochi che si sono presentati dinanzi ai tre giudici di Masterchef al momento della selezione dei concorrenti, ma Agnese è stata tra coloro che li ha immediatamente stregati. Giovanissimi ai tempi del talent, la siciliana ha dimostrato ampiamente di essere portata per questo mestiere e di avere stoffa da vendere. Il suo percorso, purtroppo, non è andato a buon fine all’epoca. Seppure bravissima e veloce tra i fornelli, la giovane Gullotta ha dovuto abbandonare il programma diverso tempo prima la finale. Cosa ne è stato di lei dopo Masterchef? Ad oggi com’è cambiata? Resterete davvero sorpresi quando la vedrete! L’abbiamo, infatti, rintracciata su Instagram ed abbiamo scoperto che l’Agnese dei tempi del talent è completamente diversa dall’Agnese di oggi. Vi assicuriamo: è quasi irriconoscibile.

Dopo Masterchef è quasi irriconoscibile: Agnese oggi è diversa, guardatela qui

Nella stessa edizione di Letizia – su cui vi abbiamo rivelato il grandissimo traguardo raggiunto qualche mese fa – anche Agnese Gullotta è stata una delle protagoniste indiscusse di Masterchef. Giovanissima ai tempi del talent ed ancora studentessa, la siciliana ha saputo ampiamente dimostrare chi fosse e che cosa volesse fare della sua vita. Ad oggi cosa sappiamo sul suo conto? A distanza di anni dalla sua partecipazione al famoso talent, Agnese è riuscita ad esaudire il suo sogno? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si. Fate attenzione, però: le sorprese non si limitano a come sia cambiata la sua vita dopo il programma!

Abbiamo rintracciato Agnese Gullotta su Instagram ed abbiamo appreso che oltre ad essere la fondatrice e creatrice de ‘Le ricette socratiche’, sembrerebbe che l’ex di Masterchef scriva per un magazine che ha come tematica principale la cucina e la cultura gastronomica italiana. Insomma, la giovane siciliana ad oggi può dire di essere riuscita a realizzare il suo obiettivo. E, diciamoci la verità, non ci sorprende affatto! Già ai tempi del programma, la giovane Gullotta aveva dimostrato di essere decisa nel raggiungere il suo sogno. Quello che, invece, ci lascia un po’ senza parole è il suo cambiamento fisico. Ai tempi del programma aveva poco più di 20 anni, ora ne ha circa 10 in più, ma ad oggi Agnese si mostra completamente diversa. La ricordate con capelli cortissimi tra le cucine del talent? Bene: dimenticatela! Oggi è così:

Oltre ad avere una carriera incredibile, Agnese è una donna decisamente splendida. L’avreste mai riconosciuta?