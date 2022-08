Don Matteo, duro colpo per il pubblico: nessuno si aspettava qualcosa del genere

Duro colpo per tutti gli amanti di Don Matteo: nessuno mai si sarebbe aspettato una cosa del genere, si tratta di un colpo di scena.

Sono trascorse pochissime settimane dal finale di stagione shock di Don Matteo, ma i suoi appassionati non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà nella prossima edizione. Perché sì, nonostante Terence Hill abbia detto ‘addio’ al suo ruolo per un motivo ben preciso, la serie tv continua e lo fa davvero grande.

Sembrerebbe proprio che Don Matteo non perda mai occasione di poter stupire il suo amatissimo pubblico. L’ha fatto quando – dopo l’addio di Terence Hill – ha scelto di rimpiazzarlo con Raoul Bova, conquistando tutti, ma sembrerebbe che sia pronto a farlo ancora nel corso della prossima stagione. Stando a quanto si apprende da TV Mia, sembrerebbe che ci saranno ben due attori pronti a dire addio alla serie tv nei prossimi episodi. Si tratta, da come si può chiaramente comprendere, di un duro colpo per gli amanti della fiction, che tutto si aspettavano tranne che – dopo l’addio di Terence Hill – ci sarebbero stati altri saluti. Siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando?

Duro colpo per gli amanti di Don Matteo: nessuno l’avrebbe mai immaginato

Stando a quanto si apprende da TV Mia, sembrerebbe che sia in arrivo un duro colpo per tutti gli spettatori di Don Matteo. La prossima stagione dell’amatissima serie tv – oltre alla riconferma di Raoul Bova nel ruolo di Don Massimo – potrebbe essere ricca di colpi di scena. Uno tra tanti? Purtroppo, il saluto definitivo di due punti cardini della fiction di Rai Uno. Non c’è ancora alcuna conferma da parte dei diretti interessati, ma – secondo il noto settimanale – sembrerebbe essere proprio così.

Ogni cerchio è costretto a chiudersi. E così come c’è un inizio, c’è anche una fine. Potremmo descrivere proprio così l’indiscrezione clamorosa sui due attori di Don Matteo che potrebbero salutare per sempre la serie tv. A lanciare l’allarme tra tutti gli ammiratori della fiction, non è stato solo uno dei due diretti interessati, ma anche uno dei suoi sceneggiatori. Di chi parliamo? Purtroppo, sono proprio loro i due personaggi che potrebbero non vestire più i loro panni: Anna e Marco! In merito alla splendida Maria Chiara Giannetta, lo sceneggiatore di Don Matteo ha raccontato che – nei prossimi mesi – l’attrice sarà impegnata con Blanca e che, quindi, “bisognerà fare i conti con questa realtà”. Su Maurizio Lastrico, invece, non conosciamo bene come stanno bene i fatti, ma stando a quanto si apprende dalle parole dell’attore sembrerebbe che – dopo il bacio con Anna – è fisiologico o un abbandono definitivo da parte di uno dei due o, addirittura, un lieto epilogo.

Vi dispiacerebbe l’uscita di scena da parte dei due attori?