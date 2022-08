“Ero stato contattato”: clamoroso, da Amici al GF Vip

L’amato ex protagonista di Amici ha rivelato a Super Guida Tv di essere stato contattato per un’ipotetica partecipazione al GF Vip.

Innumerevoli le voci che si rincorrono da settimane sui probabili nomi dei prossimi ‘vipponi’ che sbarcheranno a settembre a Cinecittà per popolare la casa del GF Vip. Intanto, il primo concorrente è stato ufficialmente annunciato e porterà nel programma una storia molto particolare e assolutamente inedita.

Per quanto riguarda tutti gli altri bisogna pazientare ancora un po’. Tra quelli che avrebbero rifiutato la proposta di Alfonso Signorini, quelli che si sono candidati spontaneamente e quelli che restano un’incognita, era spuntato anche il nome di un ex concorrente di Amici. Si tratta di un volto amatissimo di una delle ultime edizioni del talent la cui vita privata potrebbe interessare non poco il pubblico dello storico reality.

Intervistato da Super Guida Tv, il diretto interessato ha confermato che in effetti un contatto con la produzione c’è stato e che non si trattava solo di voci. Che poi non se ne sia fatto più nulla, è un altro discorso. Ma chi è questo volto del talent di Maria De Filippi che ha destato l’interesse del conduttore del GF Vip? Provate a indovinare!

Amici, un ex allievo al GF Vip? Lui stesso rivela la verità

Nei mesi trascorsi nella scuola più famosa d’Italia, ha conquistato tutti col suo talento dimostrando di essere un ballerino dalle doti artistiche incredibili. Difficile dimenticare le sue esibizioni al serale e, una volta uscito dal talent, è stato super richiesto in tv. Parliamo di Tommaso Stanzani, concorrente di Amici 20 ed ex pattinatore.

In un certo senso, sembra quasi che il GF Vip sia nel suo destino visto che, concluso il percorso nella trasmissione di Maria De Filippi, il giovanissimo artista ha intrapreso una storia d’amore proprio con Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione del reality.

Nell’intervista rilasciata a Super Guida Tv, Stanzani ha chiarito come sono andate le cose veramente riguardo al GF Vip: “In realtà ero stato contattato per un colloquio, ha ammesso. Poi ha aggiunto che quella chiacchierata non ha avuto un seguito da nessuna delle parti. “Sono stato abbastanza chiaro fin da subito. Ho subito fatto presente di non sapere se fossi stato in grado di fare un reality. So benissimo che Amici era un contesto totalmente diverso e in quello mi ci vedevo”, spiega.

Il ballerino non ha negato di voler anche preservare il più possibile la sua storia con Zorzi, aspetto che sicuramente finirebbe al centro del gossip nel caso di un suo ingresso nella casa.

Cosa ne pensate? Anche secondo voi Tommaso ci avrebbe regalato belle emozioni come ‘vippone’?