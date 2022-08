Enrico Brignano e Flora Canto, “Gli ho fatto una puntura”: è successo nel giorno delle nozze

Sabato 30 luglio Enrico Brignano e Flora Canto si sono sposati: tutto è andato alla grande, ma spunta un retroscena sulle nozze.

Diventati marito e moglie appena una settimana fa, celebrando così il loro amore di lunga data, Enrico Brignano e Flora Canto possono ritenersi più che soddisfatti della riuscita dell’evento. La coppia si è unita in matrimonio in una location meravigliosa alla presenza di familiari, amici e colleghi del mondo dello spettacolo.

Insieme dal 2014, i due hanno una differenza d’età di 17 anni ed entrambi sono attori. Prima di intraprendere la loro relazione, Brignano era stato sposato per cinque anni con la ballerina Bianca Pazzaglia, mentre Flora era stata legata al conduttore Filippo Bisciglia. Proprio dopo la chiusura con quest’ultimo, partecipò a Uomini e Donne, ricordate? Nel famoso dating show si fidanzò con Francesco Pozzessere ma i due si lasciarono poco tempo dopo.

Da circa otto anni la bella romana ha trovato la sua felicità accanto ad Enrico e nel 2017 è venuta al mondo la loro prima figlia, Martina. Tre anni dopo, invece, sono diventati genitori del piccolo Niccolò. Intervistata dal settimanale Gente, l’ex tronista ha espresso tutta la sua gioia per come si è svolto il matrimonio: “Sono felice che gli ospiti abbiano partecipato alla nostra favola d’amore. È stato tutto perfetto, non era scontato”.

Nel corso dell’intervista, è spuntato anche un particolare che nessuno avrebbe mai immaginato: vediamo cosa ha raccontato l’attrice!

Flora Canto racconta cos’è accaduto poco prima del matrimonio con Enrico Brignano

Come tutte le spose, anche Flora teneva molto a che tutto andasse secondo i piani durante il suo giorno più bello. In effetti è stato così, visti i tanti momenti emozionanti che ha vissuto. Ha raccontato ad esempio, che Enrico le ha preparato un video che ripercorreva i loro attimi più belli di questi anni insieme e le ha dedicato Una lunga storia d’amore di Gino Paoli. “Mi sono commossa tanto” ha ammesso sulle pagine di Gente.

Un vero sogno nel quale, tuttavia, non sono mancati degli imprevisti che l’hanno mandata in agitazione. L’attrice ha raccontato che la sera precedente la cerimonia, lei ed Enrico hanno dormito insieme nella villa: “Una scelta di praticità: avendo due bambini piccoli, l’idea era di separarci al mattino per i preparativi”. Alle sei del mattino, però, ha iniziato a piovere e lei non ci poteva credere visto il sole cocente che da tempo non abbandona l’Italia.

Temendo il peggio, non è riuscita più ad addormentarsi fino a che la pioggia non è cessata. Ma ecco che un altro imprevisto ha rischiato di compromettere la giornata: “Avevo appena tirato un sospiro di sollievo quando, alle 8:30, Enrico si è svegliato con il colpo della strega, non riusciva a stare dritto. Gli ho fatto una puntura per rimetterlo in piedi”, ha rivelato.

Tutto è bene quel che finisce bene, insomma. E voi avete visto le meravigliose foto di quella giornata?