A Non è la rai era bellissima, avete visto com’è diventata oggi? Il tempo non sembra essere passato

Sul palco di Non è la rai non è passata inosservata perché bellissima, ma avete visto com’è diventato oggi? Il tempo sembra non essere passato.

Così come tutte le altre edizioni, anche la quarta ed ultima di Non è la rai è stata davvero imperdibile. Condotta da Ambra Angiolini, questa stagione ha visto alternarsi sul famosissimo palco dello studio tante ragazze tutte bellissime ed incantevoli. Come dimenticare, ad esempio, Angela Di Cosimo oppure Nicole Grimaudo, che oggi è un’amata attrice. Ma non solo. Vi ricordate Emanuela Natale!

Seppure giovanissima ai tempi di Non è la rai, la sua bravura e la sua bellezza non sono assolutamente passati inosservate. Ad oggi, infatti, sono tantissime le persone che si chiedono qualche cosa in più su di lei. Nella famosa trasmissione di Gianni Boncompagni era bellissima, ma oggi com’è diventata? Ebbene. A distanza di quasi 30 anni dalla sua ultima apparizione nello studio, siamo riusciti a rintracciarla sui social. Ed abbiamo scoperto che – nonostante il tempo trascorso – lei non è affatto cambiata nel tempo. Bando alle ciance, guardate coi vostri stessi occhi.

Emanuela Natale era bellissima a Non è la rai: com’è oggi?

Sono tantissime le ragazze che si sono alternate nello studio di Non è la rai, ma sono altrettanto diverse coloro che sono entrate nel cuore del loro pubblico e continuano ad esserlo ancora adesso. Tra queste, c’è senza alcun dubbio lei: Emanuela Natale. Siete curiosi di sapere che fine ha fatto oggi? E, soprattutto, com’è diventata?

Non abbiamo tantissime informazioni sulla sua vita oggi, purtroppo! Seppure abbia detto “addio” al mondo della tv e dello spettacolo, non siamo riusciti a carpire notizia su cosa faccia oggi dal punto di vista professionale. Quello che, invece, possiamo dirvi senza troppi dubbi è di come – nonostante il tempo – lei non sia affatto cambiata. L’abbiamo rintracciata su Instagram. E, spulciando la sua home, abbiamo rintracciato diversi scatti che testimoniano il suo immutato fascino. All’epoca di Non è la rai era una ragazzina bellissima, ma oggi lo è ancora di più: ora è una donna splendida. Guardate un po’ qui:

Insomma, sembrerebbe proprio che il tempo non sia passato affatto per lei. Siete d’accordo?

Che cosa fa oggi?

Com’è cambiata la sua vita dopo il famoso programma Mediaset? Come dicevamo precedentemente, non ci è dato sapere che cosa fa oggi la bella Emanuela Natale dopo Non è la rai. Rintracciandola sui social e spulciando con attenzione il suo canale Instagram, però, sembrerebbe che l’ex volto della famosa trasmissione sia un’appassionata di gioielli ed orologi. Pertanto, non è da escludere un lavoro che rispecchi questa sua passione. Cosa ci dite? Vi piacerebbe ricevere qualche notizia in più sul suo conto?