Federica Nargi si mostra proprio così sui social: ora tutte lo vorranno per quest’estate, pazzesco!

Federica Nargi ha mostrato il ‘must have’ dell’estate sui social: adesso tutte lo vorranno, avete visto anche voi? È davvero pazzesco.

Siete in procinto di partire, ma avete intenzione di non passare inosservati in vacanza? A questo punto, non ci resta che consigliarvi il costume che Federica Nargi ha mostrato qualche giorno fa su Instagram.

Anche per quest’anno, Federica Nargi – così come tantissimi altri Vip – ha scelto Formentera per le sue vacanze estive. Insieme ad Alessandro Matri, le loro due bambine e una comitiva davvero incredibile, l’ex velina di Striscia la notizia continua a godersi le sue meritate vacanze prima di ritornare alla vita di sempre. Nelle sue giornate sono piene d’amore, risate, divertimento, mare e spiaggia. Insomma, una vacanza davvero indimenticabile, che lei stessa non perde occasione di immortalare e condividere coi suoi fan. Sui social, infatti, Federica Nargi è solita condividere attimi di vita quotidiana, ma anche scatti che mostrano chiaramente la sua bellezza.

Proprio qualche giorno fa, mentre si trovava a riva di mare, Federica Nargi si è lasciata immortalare in diverse pose. Oltre alla sua pelle abbronzata e alla sua bellezza, c’è un dettaglio che non è assolutamente passato inosservato. Parliamo proprio del costume sfoggiato, vero e proprio must have di questa estate. L’avete visto anche voi? Siamo certi che adesso tutte lo vorranno nell’armadio o nella propria valigia.

Federica Nargi mostra sui social il must have dell’estate: imperdibile!

Se il costume sfoggiato da Francesca Tocca durante le sue vacanze ha conquistato tutti, anche quello di Federica Nargi mostrato sui social non è affatto da meno. L’ex velina di Striscia la notizia, infatti, ha condiviso una serie di scatti che la ritraggono sorridente in riva al mare, catturando l’attenzione di tutti. Il suo look da mare non può assolutamente passare inosservato – proprio come quello di Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni – ma il costume indossato che conquista il popolo web. Per l’occasione, infatti, la bella Nargi ha sfoggiato un monokini completamente in nero, che tra l’altro con l’abbronzatura del corpo è una vera e propria combo perfetta, che ha messo tutti d’accordo. C’è un dettaglio del costume, però, che non si può fare a meno di notare. Sapete quale? Scopriamolo!

Da una parte c’è la bellezza di Federica Nargi e dall’altra c’è la particolarità del costume indossato che non può assolutamente passare inosservato: le ultime foto dell’ex velina di Striscia hanno conquistato tutti! Avete visto anche voi a cosa facciamo riferimento? Guardate un po’ qui:

Indosso alla pelle super abbronzata, questo costume è davvero strepitoso, non si può dire affatto il contrario. A renderlo ancora più imperdibile, però, è quell’oblò sugli addominali! Siamo certi: è propri questo il costume ‘must-have’ dell’estate!