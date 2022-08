Brutto colpo per il mondo della musica: non la sentiremo più? Parole inaspettate

Brutto colpo per il mondo della musica, non sentiremo più la cantante? Le sue parole non lasciano spazio a dubbi.

Nel mondo della musica i colpi di scena sono all’ordine del giorno ma in generale in tutto il mondo dello spettacolo. Spesso ci sorprende sapere che un personaggio prima famosissimo abbia preso la decisione di allontanarsi dalle scene e proseguire la sua vita lontano dai riflettori.

E’ accaduto molte volte, sono tanti coloro che hanno scelto di cambiare vita radicalmente e dedicarsi ad altro. Spesso si sente il bisogno di stravolgere i propri piani, guardare avanti con occhi diversi e questo succede non solo per le persone famose. Nelle ultime ore la notizia che si è diffusa ha messo in allarme i fan dell’amatissima cantante. Infatti avrebbe dichiarato di essere pronta a dire addio alla musica e a ritagliarsi uno spazio più privato.

Ma qual è il motivo di questa scelta? La decisione è legata ad un forte desiderio, ha dichiarato apertamente che vorrebbe mettere su famiglia e dedicarsi ai figli che verranno. Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo insieme che cosa ha dichiarato l’artista e qual è la sua decisione.

Brutto colpo per il mondo della musica, la cantante è pronta a dire addio? Ecco cosa ha dichiarato

Una notizia che appena è iniziata a circolare ha lasciato non poco stupiti i milioni di fan che la seguono e che da anni ascoltano le sue canzoni. A quanto pare la cantante sarebbe pronta a dire addio alla musica o comunque ad allontanarsi per un po’ dai palchi e dai tour che la vedono sempre protagonista.

Come da lei dichiarato al Podcast Giving Back generation e come riporta il sito Gossip e tv, l’artista potrebbe lasciare la musica per dedicarsi ad un suo grande sogno. Ebbene sì, Selena Gomez avrebbe parlato del suo desiderio di mettere su famiglia e per realizzarlo potrebbe anche mettere da parte la sua carriera da cantante: “Sogno di sposarmi e di avere figli. Alla fine mi stancherò di tutto questo, penso che mi dedicherò alla famiglia e alla filantropia”, ha dichiarato pubblicamente. Le sue parole fanno pensare che un giorno potrebbe anche lasciare il mondo della musica per dedicarsi alla famiglia che tanto sogna di creare.

Al momento però la sua vita privata è tenuta ben stretta, non sappiamo se sia fidanzata o single. Dopo le precedenti relazioni con Justin Bieber e con il cantante The Weekend, Selena non è mai apparsa pubblicamente con qualcuno. Queste dichiarazioni l’hanno riportata al centro dell’attenzione e hanno messo in allarme i fan ma negli ultimi giorni ci era già finita quando in un video su Tik Tok ha lanciato un messaggio di body positivity: “Trattenere il respiro? Perchè dovrei, le pance vere stanno tornando di moda”, e mentre lo dice mostra fiera il suo bellissimo corpo.