Come fa Carmen Di Pietro ad essere sempre così in forma? E’ lei a svelarlo

Carmen Di Pietro è sempre in forma smagliante, sapete qual è il suo segreto? E’ lei stessa a svelarlo ai suoi follower.

Carmen Di Pietro è tornata dall’Honduras dopo più di tre mesi trascorsi sull’isola. Nel reality ci ha fatto ridere e divertire mostrando una personalità sicuramente scoppiettante e molto esuberante. Quando aveva qualcosa da dire lo diceva senza peli sulla lingua e anche per questo è piaciuta al pubblico ed è riuscita ad arrivare fino in finalissima.

Inizialmente era sbarcata insieme al figlio Alessandro, in coppia. Quando c’è stato lo scioglimento ognuno ha proseguito per la sua strada. Non abbiamo non potuto notare il rapporto madre e figlio. Carmen è molto presente ma nonostante questa sua presenza costante il giovane ha sempre cercato di prendere in mano l’esperienza da solo. E anche Alessandro era un papabile vincitore ma ad un mese dalla finalissima, dato il prolungamento del reality, decise di lasciare l’isola per riprendere i suoi studi lasciati in sospeso una volta partito. La showgirl è arrivata ad un passo dalla vittoria portata a casa da Nicolas Vaporidis. Ha comunque trionfato perchè il pubblico non ha smesso di sostenerla.

Oggi il numero di follower sui social è cresciuto ancora di più ed è sul suo canale instagram che interagisce con loro, registra tante storie e pubblica molti scatti. In alcune recenti ig ha risposto alle domande degli utenti che la seguono. Qualcuno le ha chiesto come faccia ad essere sempre in forma: ecco ma qual è il suo segreto? E’ stata proprio la showgirl a svelarlo.

Carmen Di Pietro, come fa ad essere sempre così in forma: è lei a svelarlo

Amatissima e super apprezzata, a L’Isola dei famosi abbiamo conosciuto altri aspetti di Carmen Di Pietro. Se prima era conosciuta solo per il suo lato professionale in Honduras non poteva non venire fuori quello personale.

Ed il pubblico ha apprezzato anche questo aspetto che spesso i personaggi del mondo dello spettacolo preferiscono tenere nascosto mostrandolo soltanto in parte. La showgirl è amata dai telespettatori che la seguono in tv ma anche sui social, infatti il suo canale instagram conta di oltre 500 mila follower. Qui condivide molti scatti da sola o anche insieme ai suoi figli. Di recente ha trascorso del tempo insieme a Guendalina Tavassi, con lei ha stretto sull’isola una bellissima amicizia proseguita anche fuori. Nelle ultime ore Carmen ha risposto attraverso le sue storie ad alcune domande degli utenti che la seguono. Qualcuno le ha chiesto il ‘segreto’ del suo fisico smagliante e lei ha svelato come fa a tenersi in forma.

Come spiega, va ogni mattina in palestra dopo la radio. Carmen dice che non è un sacrificio andare ma lo è il non andarci. Ecco, a quanto pare l’ex naufraga si mantiene in forma allenandosi molto.