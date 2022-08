“Che Dio ci aiuti”, grave lutto nel cast: terribile notizia per l’attrice

Grave lutto nel cast di Che Dio ci aiuti: l’amatissima attrice è stata colta da una terribile notizia, un dolore inspiegabile.

Se Don Matteo rappresenta una vera e propria pietra miliare di Rai Uno, non si può dire affatto di meno di Che Dio ci aiuti. Giunta alla sua settima stagione, la serie tv continua ad essere tra le più seguite ed amate dal pubblico italiano. Avete letto anche voi cosa accadrà nei prossimi episodi? Una protagonista indiscussa della fiction dirà ‘addio’ ai suoi spettatori di sempre, ma prima di farlo è pronta a regalare un colpo di scena shock.

Il cast di Che Dio ci aiuti è ricco di attori famosissimi. A partire da Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi fino a Diana Del Bufalo, Francesca Chillemi e tantissimi altri volti noti dello spettacolo nostrano, la serie tv offre una vastità di interpreti davvero impressionante. È proprio uno di essi che, però, qualche ora fa è stato colto da un grave lutto. A condividere questa terribile notizia, è stata proprio la diretta interessata attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram. Un addio straziante, quello a cui si è lasciata andare l’amata attrice per la scomparsa della persona a lei cara, che ha sciolto il cuore di tutti. In tantissimi, appena appresa la tragica notizia, si sono stretti intorno a lei. Scopriamo insieme cos’è successo.

Grave lutto nel cast di Che Dio ci aiuti: immenso dolore per l’amata attrice

Siamo nell’era dei social e sappiamo benissimo quanto i canali di ciascuno di noi vengano utilizzati per condividere ogni cosa coi nostri seguaci. C’è chi – dato il periodo – non perde occasione di mostrarsi in costume e lanciare dei veri e propri ‘must have’ – come ha fatto recentemente Federica Nargi. E chi, invece, utilizza il proprio profilo per condividere col suo pubblico gioie e dolori. È proprio questo che l’attrice di Che Dio ci aiuti ha voluto fare alcune ore fa, rendendo partecipi i suoi sostenitori sul dolore provato per il grave lutto da cui è stata colta nelle scorse ore. Si tratta di una perdita davvero dolorosissima, che l’amatissima interprete italiana non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi ammiratori.

La protagonista di questo nostro articolo è proprio lei: Francesca Chillemi, attrice famosissima ed ex Miss Italia. Nelle scorse ore, la giovane Azzurra di Che Dio ci aiuti ha annunciato la morte della sua cara nonna, ricordandola con dolci ed emozionanti parole. “Non sai quanto mi hai fatto sentire amata. Questo non è un addio, sarai sempre parte di me”, ha scritto la Chillemi a corredo di questo scatto che la ritrae insieme alla sua nonna Ciccina.

Ai tanti messaggi di condoglianze e cordoglio giunti per Francesca Chillemi, si aggiunge anche il nostro!