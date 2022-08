Totti e Noemi Bocchi: cosa spunta fuori solo ora, incredibile

Francesco Totti e Noemi Bocchi, dopo gli innumerevoli gossip solamente ora spunta fuori un dettaglio che nessuno conosceva: incredibile!

Quando è saltata fuori la notizia della separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi, nessuno voleva crederci. Si trattava di una delle notizie gossip più amare che potessimo ricevere, eppure il sogno d’amore si è infranto.

Dopo più di 10 anni di matrimonio, la coppia formata dall’ex capitano della Roma e l’ex letterina di Passaparola, non è più una coppia. Ad unirli ora, ci sono solamente i legali e le fatidiche carte per la separazione. Separazione che si prospetta però piuttosto lunga e non senza rogne. Se consideriamo il patrimonio di entrambi, ci sarà un bel po’ su cui discutere prima che i due firmino i consensi legali legati al divorzio. I due ex coniugi recentemente si sono incontrati, ma si è trattato di un incontro freddo e distaccato.

Sebbene da parte di entrambi non siano state fatte dichiarazioni in merito alle motivazioni che hanno portato i due a prendere la decisione di mettere un punto al loro matrimonio, sono emersi dei particolari che hanno dato man forte a quei primi titoli di cronaca rosa che vedevano l’ex Pupone Francesco Totti legato ad un’altra donna, Noemi Bocchi.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, il retroscena: è emerso solamente adesso

Difficile associare il nome di Totti a quello di un’altra donna che non sia Ilary Blasi. Per anni sono stati il perfetto binomio d’amore per tutti, tuttavia, le cose sono andate diversamente. Ad oggi infatti, sembrerebbe che l’ex calciatore abbia intrapreso un’altra relazione e che sia vicino ad un’altra donna. I rumors emersi nel corso di questi mesi, avevano fatto presagire che qualcosa nell’aria c’era, tuttavia la smentita ci aveva depistati. Oggi, Francesco Totti sembrerebbe avere una relazione con Noemi Bocchi. Sarebbe proprio lei la donna che in questi mesi sarebbe diventata la nuova fiamma dell’ex capitano della Roma.

I due sono stati paparazzati spesso insieme, sebbene la loro intenzione fosse quella di mantenere la cosa in segreto, almeno forse fin quando non sarà ufficializzata la separazione da Ilary Blasi. Dai particolari emersi nella ricostruzione di questa storia, sembrerebbe che la conoscenza tra Totti e la Bocchi sia avvenuta un anno fa, o meglio dire un’estate fa. A poco a poco sarebbero emersi dei particolari che non si conoscevano, e tra questi ci sarebbe un retroscena che solamente ora spunta fuori che riguarderebbe i due.

Sembrerebbe, che già lo scorso Gennaio, Francesco Totti e Noemi Bocchi si vedessero in gran segreto. Secondo un vecchio scatto riportato dal settimanale Leggo, i due sarebbero stati paparazzati in aeroporto durante il mese di Gennaio. Accanto a Totti, nello scatto sarebbe presente una donna bionda con indosso però una mascherina, pertanto non è facile risalire alla sua identità. Mettendo insieme i cocci però, sembrerebbe che la donna in questione sia proprio la Bocchi.