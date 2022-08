“Senza occhiali e con i capelli neri”: Ernst Knam irriconoscibile in uno scatto di 30 anni fa

Ernst Knam irriconoscibile in questo scatto di 30 anni fa: “Senza occhiali e con i capelli neri”.

Ernst Knam è oggi uno dei principali protagonisti di Bake Off Italia. Da quando è entrato a far parte del programma, nella sua prima edizione, è riuscito subito a conquistare il pubblico che da allora lo segue anche sui social.

Come si legge sul suo sito, per anni ha lavorato nei più grandi ristoranti stellati e quando è arrivato in Italia è entrato nella pasticceria di Gualtiero Marchesi come Maestro Pasticcere, questa l’ultima tappa prima di avviare l’attività imprenditoriale. Nel 1992 Knam ha aperto la sua storica pasticceria a Milano dove la bravura e la creatività sono evidenti in ogni angolo e in tutti i dolci preparati. Prima ancora di entrare a far parte di Bake Off Italia è divenuto un noto personaggio televisivo con il suo programma ‘Il re del cioccolato’, ed è proprio così che molti oggi lo chiamano.

Nel febbraio del 2021 è uscito su Food Network Italia ‘Il laboratorio del re del cioccolato’ dove possiamo vedere la preparazione e le creazioni del pasticcere e della sua squadra. Oggi è molto famoso a livello televisivo e di conseguenza il pubblico che si è affezionato a lui lo segue anche sui social. Infatti il suo profilo conta di 900 mila follower ed è qui che condivide scatti professionali dove mostra i dolci realizzati ma non mancano foto personali. Qualche giorno fa ha condiviso uno scatto che ha lasciato tutti senza parole in cui è fotografato da giovanissimo: “Un salto nel passato di circa 30 anni”.

Grazie al suo ruolo in Bake Off Italia è divenuto noto a livello televisivo ma lo era già grazie al suo lavoro come pasticcere. Prima ancora di entrare a far parte del programma di Real Time lo avevamo già visto nel format Il re del cioccolato, la prima volta risale al 2012.

In questi anni ha fatto parte di altri programmi televisivi sempre inerenti la pasticceria e in tutta la sua carriera fino ad oggi ha ottenuto diversi riconoscimenti internazionali. Ernst Knam è un noto personaggio della televisione, il pubblico lo segue con costanza e lo segue anche sui social. Aggiorna il suo canale instagram pubblicando scatti delle varie creazioni realizzate ma ci sono anche foto personali. Qualche giorno fa ha sorpreso i follower pubblicando uno scatto del passato.

In questa foto da giovanissimo Knam è irriconoscibile: “Un salto nel passato di circa 30 anni. Senza occhiali e con i capelli neri, sono tanto diverso?”, scrive a corredo. Rispetto ad oggi è diverso, come lui puntualizza non ha gli occhiali e ha i capelli neri: voi l’avreste riconosciuto così?