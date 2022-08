Damiano Carrara, com’è cambiato nel corso degli anni? Spunta la foto: resterete di stucco

Vi siete mai chiesti come sia cambiato Damiano Carrara negli anni? Su Instagram spunta la foto: resterete davvero di stucco.

È, senza alcun dubbio, proprio lui il volto rivelazione della tv di questi ultimi anni. Parliamo proprio di Damiano Carrara, giovanissimo pasticcere di Lucca nonché uno dei volti indiscussi delle ultime edizioni di Bake Off Italia.

Nato a Lucca nel 1985, sembrerebbe che Damiano Carrara abbia avuto da sempre la passione per la pasticceria. Certo, il suo titolo di studio è completamente diverso dalla strada che poi ha scelto di intraprendere nel corso degli anni, ma sembrerebbe che i dolci siano sempre stati la sua unica aspirazione. I primi passi in questo mondo, d’altra parte, li ha iniziati a muovere che era davvero giovanissimo. Insieme a suo fratello Massimiliano, anche lui pasticcerie, ha aperto una pasticceria in California nel 2008 e da lì non si è mai più fermato. L’apice del successo in tv, però, arriva qualche anno più tardi, quando prende parte a diversi programmi televisivi, si fa conoscere ed apprezzare, fino ad arrivare ad essere il volto di punta di Food Network. Dopo quel momento, poi, arriva in Italia e da lì è storia! Quello che, però, adesso vi chiediamo è: com’è cambiato Damiano Carrara nel corso degli anni? Oggi è amatissimo da tutti, ma com’era ai tempi dei suoi esordi?

Com’è cambiato Damiano Carrara negli anni? Non ci crederete mai

Da poco convolato a nozze con la sua Chiara, Damiano Carrara vive un momento magico della sua vita. Dal punto di vista personale, da come si può chiaramente comprendere, procede tutto a gonfie vele. Ed anche dal punto di vista lavorativo, non si può dire il contrario. A distanza di poco meno di un anno dall’apertura del suo primo atelier di dolci a Lucca, sua città d’origine, gli affari del buon Carrara procedono alla grande. Ed anche la sua carriera televisiva non è affatto da meno. A proposito: tenetevi forte, è arrivo una nuova edizione di Bake Off Italia che prevede una novità davvero pazzesca! In attesa della prossima edizione del famoso talent di Real Time, però, siamo andati a spulciare un po’ il profilo del Damiano ed abbiamo rintracciato una serie di scatti.

Attivissimo sul suo canale social ufficiale, Damiano Carrara ama condividere molti scatti di sé. Che sia in compagnia della sua famiglia o di sua moglie, non si può dire che il pasticcere non sia un amante dei social. Tra i diversi scatti che abbiamo sfogliato, però, abbiamo anche rintracciato uno scatto del passato. Pensate, è stato proprio questo il primo post che il giudice di Bake Off Italia ha condiviso sulla sua pagina. Com’è cambiato negli anni? Guardate un po’ qui:

Non sappiamo quanti anni siano trascorsi dalla foto, ma quello che non si può fare a meno di notare è come Damiano Carrara non sia affatto cambiato nel corso del tempo. Certo, nello scatto in questione era un ragazzino alle prese con la sua passione, adesso invece è un uomo che è riuscito a realizzare il suo sogno. Oltre a questo, però, il buon Carrara è sempre identico al passato. Siete d’accordo?