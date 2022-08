L’attrice è incinta e adesso svela il sesso del bebè: sarà mamma per la prima volta

L’attrice è incinta del suo primo figlio e adesso ha svelato a tutti il sesso del bebè: sarà mamma per la prima volta.

Pochi mesi fa ha annunciato sul suo canale instagram di essere incinta per la prima volta. L’attrice lo ha fatto sapere in modo dolcissimo, pubblicando delle foto insieme al suo compagno mostrando tra le mani l’ecografia. Tre scatti in successione in cui in ognuno è evidente dagli sguardi la loro felicità.

A corredo del post aveva lasciato una bellissima didascalia: “Ti amo più di quanto abbia mai amato qualsiasi cosa. Non vedo l’ora di vederti condividere la tua luce, la tua passione e il tuo amore per il nostro bambino”. In questi mesi dopo l’annuncio ci ha mostrato i passi della sua gravidanza con il pancino che cresceva man mano. Adesso l’attrice ha svelato il sesso del bambino che verrà al mondo. Per rivelarlo ha organizzato una piccola festa in cui i dettagli sono particolari, con palloncini e una tavola ben preparata e addobbata: è un maschietto o una femminuccia?

Diventerà mamma per la prima volta: l’attrice è incinta e adesso svela il sesso del bebè che aspetta

L’annuncio della gravidanza è arrivato a fine marzo, l’attrice ha pubblicato tre scatti in successione insieme al suo compagno mentre mostra tra le mani l’ecografia del bambino che porta in grembo. Dopo averlo fatto sapere a tutti ha cominciato a mostrarci alcuni momenti della sua dolce attesa.

Sono molti gli scatti in cui è evidente il pancino che cresce. Conosciamo benissimo l’attrice dato che l’abbiamo seguita in una famosa serie televisiva. Ashley Greene ha recitato in Twilight, dove nel 2008 è stata travolta dal successo e dall’amore dei fan grazie all’interpretazione di Alice Cullen. L’ultima volta che ha vestito i panni del vampiro nella saga è nell’ultimo capitolo, The Twilight saga: Breaking Dawn-Parte 2. Per vestire il personaggio interpretato ha subito una serie di cambiamenti, infatti non era come la vediamo oggi con una chioma lunga e castana ma aveva un look diverso, portava un caschetto dal colore acceso e un trucco adatto al vampiro Alice. Dopo la saga ha continuato a recitare al cinema e in televisione.

Ebbene, proprio l’attrice ha annunciato a marzo di essere in dolce attesa del suo compagno Paul Khoury. Nelle ultime ore, attraverso una serie di scatti in cui ha mostrato la realizzazione della festa organizzata, ha svelato il sesso del bebè.

Ashley Greene diventerà mamma per la prima volta di una femminuccia! L’attrice lo ha svelato in esclusiva a People che ha riportato per prima la notizia. Nella sua storia instagram la riprende e scrive: “It’s a Girl!”, seguita da altre immagini della festa organizzata per celebrare l’evento con amici e parenti.