Come dimenticare il mitico personaggio di Alice nella saga fantasy di Twilight! Sono passati ben 13 anni, vederla oggi è incredibile!

Il suo personaggio nella saga fantasy di Twilight è stato davvero iconico, e ha sancito il suo successo come attrice di fama mondiale. A distanza di ben 13 anni dall’uscita del primo film, l’attrice è molto cambiata, incredibile!

Prima di trovare il successo nella recitazione, la diretta interessata aveva intenzione di fare la modella, ma per via dell’altezza mancata ha poi deciso di dedicarsi al cinema, scoprendo che era la sua vera passione. A distanza di tutti questi anni, la bella interprete non è cambiata solo fisicamente. Si è infatti sposata con l’attore Paul Khoury nel 2018. Prima di convolare a nozze con il marito, c’erano state alcune indiscrezioni su un presunto flirt con il collega di Twilight, Jackson Rathbone il quale interpretava proprio Jasper il fidanzato di Alice. Dopo il successo mondiale della saga, l’attrice ha avuto la possibilità di recitare in molti film tra cui LOL-Pazza del mio migliore amico, Estate a Staten Island e Bombshell-La voce dello scandalo.

Com’è oggi l’attrice di Alice in Twilight?

L’attrice che interpretò la vampira Alice Cullen è la bella Ashley Greene, classe 1987 e originaria di Jacksonville, nell’assolato stato della Florida. Sicuramente la ricorderete tutti con il suo classico caschetto corvino e sfilato, e un pallore dovuto al personaggio che interpretava. Vederla oggi vi lascerà senza parole! Il caschetto ha fatto spazio a una cascata di capelli castani, con molte sfumature bionde, e anche il suo viso ha raggiunto la maturità di una ragazza adulta.

La stupenda Ashley Greene oltre ad essere la testimonial di Stop Staring, un marchio di abbigliamento americano, è anche co-fondatrice di una linea di prodotti per la salute e il benessere delle donne, relativo al ciclo mestruale, chiamata Hummingway. Da quello che si può vedere dal suo profilo Instagram, che conta quasi 2 milioni di follower, l’attrice ama condividere i suoi momenti di svago con amici e parenti, ma anche scatti relativi al suo lavoro o alle varie collaborazioni. Non è raro trovare sul suo profilo anche foto con i vecchi colleghi di Twilight, come Kellan Lutz e Jackson Rathbone, con cui è tuttora molto legata.

Ashley Green è molto cambiata dal tempo di Twilight, l’avete riconosciuta?