Sabrina Ferilli al mare, al naturale senza trucco incanta i fan: bellezza mozzafiato

Sabrina Ferilli al mare, con uno scatto social l’amatissima attrice incanta i fan: al naturale e senza trucco è di una bellezza mozzafiato

Bellezza stratosferica, senza trucco e completamente al naturale. Con uno scatto social, Sabrina Ferilli incanta i fan. Al mare, l’amatissima attrice si gode la bella estate ed ogni tanto ci tiene ad immortalare il momento mostrandosi più bella che mai.

La chiusura della stagione estiva è alle porte, e a partire dalla prossima stagione autunnale ci saranno delle grandi novità per la bella romana. Sotto rivelazione di Ricy Tognazzi, sappiamo infatti che Sabrina Ferilli sarà l’attrice protagonista di una nuova miniserie che vedremo in onda sui nostri schermi l’anno prossimo. E non vediamo l’ora di seguire le nuove vicende che vedranno l’attrice nei panni di un nuovo personaggio. Le sue performance sullo schermo conquistano i telespettatori grazie al suo indiscutibile talento dinanzi la telecamera. Prima però del sopraggiungere della stagione autunnale e degli impegni lavorativi che la terranno occupata, Sabrina Ferilli si gode più che può la meravigliosa estate. Con uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, Sabrina Ferilli si è mostrata completamente al naturale. Zero filtri, non un filo di make up ed una bellezza mozzafiato, come sempre incanta i fan!

Sabrina Ferilli al naturale, lo scatto su Instagram incanta i fan: bella sempre

Un fascino mozzafiato che dagli esordi incanta tutti. Sabrina Ferilli, è di fatti una vera e propria icona, emblema della bellezza italiana. La ricordate agli esordi? Agli inizi della sua carriera televisiva era così. E’ trascorso di tempo da allora, ma oggi all’età di 58 anni, la splendida attrice, modella e conduttrice romana incarna ancora quel modello di bellezza che da sempre conquista.

E dopo un intenso anno lavorativo, dove il successo non è certamente mancato, e mentre si organizza il tutto per la prossima stagione televisiva, Sabrina Ferilli approfitta di questi attimi spensierati per godersi il relax sotto il sole estivo. Prima di tornare sul piccolo schermo. La bella romana si è immortalata in un selfie, al mare in cui appare più bella che mai.

Senza trucco e completamente al naturale, Sabrina Ferilli incanta con la sua bellezza. Nell’era dei social e dell’effimera e innaturale bellezza dei filtri, Sabrina Ferilli stupisce con uno scatto in cui si immortala in totale naturalezza. Pelle abbronzata e non un filo di make up, capelli raccolti in perfetto stile vacanziera ed una bellezza che sorprende. Una “bellezza rara“, come recita un commento riportato proprio sotto il post nel quale l’attrice ha posto una romantica didascalia: “Tra cielo e mare ci siamo solo noi”.

Incantevole con e senza trucco, non trovate sia splendida?