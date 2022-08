La sua eliminazione a Masterchef lasciò tutti senza parole, cosa fa oggi Guido? Non immaginereste mai

L’eliminazione di Guido dalle cucine di Masterchef lasciò tutti senza parole, ma sapete cosa fa oggi? Non immaginereste mai.

Nel corso delle edizioni di Masterchef, i concorrenti in gioco hanno dovuto fare i conti con diverse e numerose eliminazioni, quella che però ha lasciato tutti senza parole è stata questa di Guido D’Eramo nel corso della seconda edizione del talent. E chi sta seguendo le repliche su Cielo, sa benissimo di che cosa parliamo.

Al momento delle selezioni per diventare uno dei concorrenti di Masterchef, Guido ha definito la cucina come la sua vita. E sin dalla prima prova tra i famosi fornelli, ha dimostrato quanto le sue parole fossero reali. Un ‘invention test’, però, gli ha fatto sia abbandonare il desiderio di raggiungere il suo obiettivo e sia le cucine del programma. Fino a quel momento, infatti, il buon D’Eramo non aveva sbagliato un colpo, ma il dolce voluto da Iginio Massari lo ha seriamente messo in crisi. L’eliminazione dal gioco, quindi, ha lasciato la maggior parte dei suoi compagni, che non si sarebbero mai aspettati un colpo del genere. Cosa sappiamo, però, adesso sul suo conto? Recentemente, vi abbiamo parlato di Letizia Fidotti e del giovanissimo Giorgio, ma di lui cosa occorre sapere? Com’è cambiata la sua vita dopo il programma?

Che fine ha fatto oggi Guido dopo Masterchef? Ha cambiato vita

All’interno delle cucine di Masterchef, Guido si è facilmente contraddistinto per la sua bravura, ma anche per la sua incredibile simpatia. È proprio per questo motivo che la sua eliminazione dell’epoca ha lasciato tutti senza parole. Sono trascorsi poco più di 10 anni da quel momento, ma siete curiosi di rivederlo oggi a distanza di tempo? Com’è cambiata la vita del buon D’Eramo dopo Masterchef? Ai tempi della sua partecipazione al programma, il simpaticissimo romano era un idraulico, ma non ha mai nascosto la sua volontà di cambiare vita per perseguire la sua passione per la cucina. Dopo Masterchef ci sarà riuscito? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si!

Era sicuramente tra i talenti indiscussi di Masterchef, ma il dolce richiesto da Iginio Massari gli è costato davvero caro. Siete curiosi, però, di sapere che cosa fa oggi il buon Guido? Rintracciandolo sui suoi canali social ufficiali – anche se non è molto attivo – siamo riusciti a carpire qualche notizia in più su cosa faccia oggi. A quanto pare, sembrerebbe che il simpatico D’Eramo abbia detto ‘addio’ al suo lavoro da idraulico ed abbia iniziato a lavorare nel mondo della cucina, diventando chef di diverse osterie romane. Infine, spulciando il suo canale Instagram, abbiamo rintracciato uno scatto che mostra il suo cambiamento fisico. Ecco com’era Guido nell’Agosto del 2019:

Anche voi – così come tutti i suoi compagni – siete rimasti di stucco quando è stato eliminato dal programma?