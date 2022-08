Elisabetta Gregoraci, notizia bomba: i fan stentano a crederci

Elisabetta Gregoraci, notizia bomba per la conduttrice di Battiti Live: i fan stentano a crederci.

È uno dei volti più amati del nostro mondo dello spettacolo e da poco ha terminato l’emozionante avventura sul palco di Battiti Live. Parliamo proprio di lei, Elisabetta Gregoraci, tra le showgirl più apprezzate dal pubblico.

Già famosissima da anni, grazie all’esperienza nella casa del GF Vip nella quinta edizione del reality, la Gregoraci ha conquistato il cuore di migliaia di fan, mostrando lati di sé inediti e facendosi conoscere a 360 gradi. E proprio per i fan della bellissima calabrese è in arrivo una notizia davvero strepitosa, scopriamo di cosa si tratta.

Splendida notizia per Elisabetta Gregoraci: cosa accadrà presto

Un successo strepitoso, quello del Radio Norba Cornetto Battiti Live. L’edizione del 2022 dell’evento musicale si è concluso mercoledì 10 agosto, con una puntata speciale che ha racchiuso il ‘best of’ di tutte le serate. Un successo ottenuto anche grazie ai conduttori, ormai collaudati, dello show trasmesso da Italia Uno: la coppia formata da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, affiancati da Maria Sole Pollio. Sui social, settimana dopo settimana, la Gregoraci ha manifestato tutto il suo entusiasmo per gli ascolti e per l’affetto ricevuto dai suoi fan anche questa estate. Ebbene, proprio per i suoi fan c’è un’altra meravigliosa sorpresa.

La showgirl calabrese sarà una delle protagoniste di Nudi per la vita, il nuovo format di Rai Due in onda da lunedì 12 settembre. Condotta da Mara Maionchi e Marcello Sacchetta, la trasmissione mostrerà alcuni volti amatissimi della tv alle prese con dei veri e proprio spogliarelli. Dietro la ‘leggerezza’ del momento, però, c’è una giusta causa: sensibilizzare i telespettatori sulla prevenzione ai tumori e la cura del proprio corpo. Elisabetta sarà proprio una degli 11 vip del cast di Nudi per la vita e i fan non vedono l’ora di seguirla in questo nuovo impegno. Che, a quanto pare, non sarà l’unico…

Secondo quanto ha riportato Di Più, per Elisabetta Gregoraci sarebbe in programma una prima serata, sempre in casa Rai. Di cosa si tratta? Al momento non si sa di più, ma quel che è certo è che questo è davvero un momento magico per l’ex moglie di Flavio Briatore.

In attesa di rivederla sul piccolo schermo, EliGreg è sempre in contatto con i suoi fan attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram, che conta quasi 2 milioni di followers. Sul suo canale, la showgirl condivide foto e video delle sue giornate, dagli scatti lavorativi agli attimi di vita quotidiana in famiglia. E non mancano le foto dei suoi look, che in questo periodo sono chiaramente da mare: outfit mai banali e sempre impeccabili Cosa aspettate a seguirla? Non ve ne pentirete!