Figlio del famoso conduttore tv inizia la sua carriera nel mondo del calcio

Notizia ‘bomba’ del settimanale Chi che rivela il debutto del figlio di un amatissimo conduttore tv nel mondo del calcio.

Suo padre è uno dei volti televisivi più apprezzati e decisamente fra quelli con una carriera davvero strepitosa. Appassionato di calcio proprio come lui, era già entrato nelle giovanili di una famosa squadra, ma purtroppo ha dovuto fare i conti con infortunio che ha bloccato per un po’ il suo percorso. Ora però per lui è il momento della ‘rivincita’.

Il numero di Chi di questa settimana dà a tal proposito una notizia davvero clamorosa: il figlio del noto presentatore è appena entrato nella primavera della Triestina. La società aveva adocchiato il talento del ragazzo ed ora che il suo assetto è in piena trasformazione, ha deciso di puntare su di lui.

Non è la prima volta che il figlio o il nipote di un personaggio noto si lancia nella carriera calcistica, ma finora si è sempre trattato di eredi di altrettanti giocatori come Christian Maldini, Federico Chiesa o Diego Armando Maradona jr. Nel caso del conduttore, il settimanale diretto da Alfonso Signorini rivela che le trattative per suo figlio si sono svolte tra Roma ed Ibiza ed hanno portato ad un esito positivo con tanto di firma finale. Scopriamo allora chi è il giovane talento sportivo di cui parliamo!

Il celebre conduttore può festeggiare: suo figlio approda nel calcio professionale

La notizia dell’entrata di suo figlio Davide nella Triestina avrà fatto esultare Paolo Bonolis, grandissimo appassionato di calcio e soprattutto dell’Inter, sua squadra del cuore. E’ proprio lui infatti il famoso conduttore di cui parliamo!

Davide è il secondo dei tre figli che Paolo ha avuto dalla sua seconda moglie Sonia Bruganelli: nato il 7 giugno del 2004, anche lui come Silvia e Adele ha due fratelli maggiori da parte del padre. Come tutti sanno, infatti, Bonolis è stato sposato precedentemente con la psicologia statunitense Diane Zoeller e da lei ha avuto i figli Martina e Stefano.

Il giovane calciatore è sempre stato tifoso dell’Inter e per un periodo ha pensato di voler lavorare un giorno in tv proprio come il suo papà. In effetti, un paio di anni fa la Bruganelli raccontò che Davide aveva manifestato il desiderio di entrare nella casa del GF Vip come concorrente, ma a quanto pare il suo destino professionale sta prendendo un’altra direzione.

Il pubblico del reality condotto da Signorini potrà però sempre godersi la pungente ironia di sua madre che vedremo nel ruolo di opinionista per la seconda volta nella settima edizione he partirà a settembre.

Non resta che attendere di vedere i risultati di Davide Bonolis sul campo: per ora, complimenti e tantissimi auguri!