Sarebbe un altro duro colpo per Ilary Blasi: stavolta Totti non c’entra

Un altro duro colpo per Ilary Blasi, ma stavolta Francesco Totti non c’entra: o almeno, non direttamente, cosa è successo

E’ trascorso appena un mese da quando la notizia della fine della storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stata resa ufficiale. Nessuno voleva crederci e dare adito a quelli che inizialmente sembravano essere i soliti ‘rumors’, le classiche voci di corridoio che dopo un po’ tendono a svanire da sole. Purtroppo però, la fine di un’amore come quello tra la Blasi e l’ex Capitano della Roma, non ha per il nulla il sapore di una fake news.

Dopo l’annuncio anticipato da Dagospia e poi confermato con un comunicato ufficiale dall’ANSA, i due hanno così ufficializzato la fine del loro matrimonio. Gli scatti raccolti via social, ci hanno mostrato una Ilary Blasi intenta più che mai a prendere in mano la propria vita. Ed a questo proposito perché non cominciare proprio con un viaggio?

Lontana dal clamore mediatico che la sconvolgente notizia ha portato con sé, l’ex letterina di Passaparola è prima volata in Africa. Si è poi spostata nella casa al mare a Sabaudia, ed è proprio lì che sarebbe poi avvenuto l’incontro tra i due ormai ex coniugi. Ma la vacanza rigenerante per Ilary non è ancora finita, e così ha deciso di immergersi nella natura e nei meravigliosi paesaggi di montagna.

In questi ultimi giorni, la conduttrice de L’Isola dei Famosi si è infatti dedicata ad un rigenerante riposo tra il fresco delle Alpi, prima di fare nuovamente ritorno nella Roma caotica e più insidiosa che mai perché carica e brulicante di gossip e notizie sulla clamorosa separazione. E proprio mentre lei è lontana da tutto ciò che riguardi questa difficile situazione, qualcuno la colpisce alle spalle. Questo è stato un vero e proprio colpo basso per Ilary Blasi.

Un vero e proprio colpo basso per Ilary Blasi, cosa è successo

Emergono, d volta in volta indiscrezioni e retroscena che mettono insieme i cocci di una relazione che a quanto pare stava perdendo a poco a poco le fondamenta per restare in piedi. Il rumors che vedeva Francesco Totti vicino ad un’altra donna, è pura realtà. L’ex Pupone sempre più vicino a Noemi Bocchi. E l’ultima clamorosa indiscrezione spiegherebbe d’altronde anche i motivi che avrebbero portato l’ex calciatore e la conduttrice televisiva a separarsi.

In queste ultime settimane, Noemi Bocchi è di fatti al centro dell’attenzione mediatica per la sua vicinanza a Francesco Totti. L’ex calciatore della Roma si trova ora a Sabaudia, nella casa al mare che ha in condivisione con la sua ex moglie ed a quanto pare a solamente 15 minuti di auto, a San Felice a Circeo, si trova anche la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi.

Raggiunta dai paparazzi del Settimanale Chi, la donna è stata vista in compagnia di un uomo che ben conosce Ilary Blasi, un vero e proprio colpo basso per lei. L’uomo avvistato insieme alla nuova fiamma dell’ex pupone sarebbe Emanuele, amico di vecchia data di Ilary Blasi e di Francesco Totti. Amico al quale, la stessa Ilary Blasi, in tempi in cui la storia diventava sospetta, aveva chiesto cosa ci fosse di vero dietro le indiscrezioni che vedevano il suo allora marito in compagnia di un’altra donna. Emanuele, che conosce Ilary Blasi da quando l’ex letterina aveva 15 anni, rassicurò la donna smentendo i gossip al riguardo. Ha fatto sapere il settimanale di Alfonso Signorini.