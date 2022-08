È la new entry di Grand Hotel, ma chi è il compagno di Megan Montaner? Di che cosa si occupa

Megan Montaner è la new entry di questa terza edizione di Grand Hotel, ma sapete chi è il suo compagno? Come si chiama e di che cosa si occupa.

Non potevamo affatto chiedere di meglio da questa terza stagione di Grand Hotel – intrighi e passioni. In onda su Canale 5 da Venerdì 22 Luglio, la serie tv spagnola ha dato un ottimo motivo al pubblico italiano di restare a casa il Venerdì sera e trascorrere una serata in compagnia di misteri, colpi di scena ed intrighi.

Dopo il finale di stagione scorso, Grand Hotel è iniziato nei migliori dei modi. In queste primissime puntate che sono andate in onda fino ad oggi, infatti, la serie tv ha regalato al suo pubblico tantissimi colpi di scena. Uno tra tanti? L’ingresso di tantissimi nuovi personaggi! Avete letto proprio bene,si! Oltre ai protagonisti che abbiamo avuto la possibilità di apprezzare nel corso delle stagioni scorse, Grand Hotel si è arricchito di new entry. Tra queste, non possiamo fare a meno di citare quello di Megan Montaner nel cast. Ve lo sareste mai immaginati? In attesa della puntata di stasera, però, scopriamo qualche cosa in più sulla famosissima attrice spagnola: chi è il suo compagno?

Chi è il compagno di Megan Montaner? Come si chiama e di che cosa si occupa

Nessuno l’avrebbe mai immaginato, ma ad arricchire il cast di Grand Hotel – intrighi e passioni e a renderlo completamente impressionante, vi è anche lei: Megan Montaner. Dopo Il Segreto e tantissime altre serie tv di successo, l’attrice spagnola è ritornata sul piccolo schermo nostrano per impressionate ancora di più con la sua bravura. In attesa di poterla vedere nuovamente stasera in azione e scoprire come si evolverà il suo personaggio, siamo pronti a svelarvi tutto quello che in molti vorranno sapere e che in pochissimi sanno. Cosa occorre sapere, ad esempio, sulla sua vita privata? Sembrerebbe che il cuore della bella Montaner sia impegnato dal 2013 e che l’attrice abbia perso completamente la testa per il suo compagno.

Chi è lui? Purtroppo, le notizie che abbiamo a disposizione sul compagno di Megan Montaner sono davvero minime. Sappiamo, infatti, che si chiama Gorka e che non ha nulla a che vedere col mondo dello spettacolo. Sembrerebbe, infatti, che il fidanzato dell’attrice sia un biologo marino.

Come si sono conosciuti?

Lo ama alla follia, ma come si sono conosciuti? Stando a quanto si apprende dal racconto di Megan Montaner a Verissimo, sembrerebbe che l’attrice abbia conosciuto il suo compagno durante un viaggio. E che, da quel momento, non si sono mai più lasciati. Eccoli insieme:

Uno scatto semplicissimo, questo condiviso dall’attrice sui social, ma che descrive alla grande il loro amore.