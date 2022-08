La dottoressa Pimple Popper, terribile incidente per Robert: racconto da brividi, cosa accadde

Alle telecamere de La dottoressa Pimple Popper, Robert ha raccontato il terribile incidente: cosa accadde quando era solo un bambino.

È stata raccontata nel corso dell’ultima stagione de La dottoressa Pimple popper, eppure la storia di Robert si è dimostrata sin da subito totalmente diverso da tutti gli altri. D’altra parte, il suo ‘caso’ non era affatto cosa semplice da trattare! Il giovane ventottenne, infatti, ha scelto di rivolgersi all’amatissima dermatologa per via di un grosso cheloide posizionato dietro la nuca ed un altro – decisamente più piccolo – sul lobo dell’orecchio!

Quante volte ci è capitato di parlarvi di cheloidi, è vero! Anche Evelyn, ad esempio, aveva chiesto aiuto alla dottoressa Lee per l’enorme cicatrice sul suo orecchio. Quello che, però, ha spinto il giovane Robert a rivolgersi a qualcuno di esperto e che potesse fare al caso suo era un cheloide piuttosto enorme, che lui aveva già provato a farsi rimuovere per ben tre volte ma senza buon esito. “È cresciuto ogni volta e sempre più grande”, ha detto. Cosa ha determinato, però, la crescita di questo abbondante tessuto cicatriziale? La risposta è semplicissima: un trauma! Quello dietro all’orecchio, stando a quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe gli sia spuntato a 18 anni dopo un piercing. L’altro dietro la nuca, invece, è cresciuto dopo un terribile incidente all’età di 10 anni.

Racconto da pelle d’oca di Robert a La dottoressa Pimple Popper: cos’è successo

Era solo un bambino quando Robert ha visto crescere dietro la sua nuca l’enorme cheloide e – come ogni bambino che si rispetti – a quell’età era davvero irrefrenabile. Alle telecamere de La dottoressa Pimple Popper, infatti, il ventottenne ha raccontato di essere procurato quella cicatrice dopo aver sbattuto la testa contro un tavolo di vetro in seguito ad una drammatica caduta. Un tragico incidente ‘casalingo’, quindi, che ha condizionato fortemente la sua vita. Subito dopo essersi recato al pronto soccorso per farsi suturare la ferita ed essersi fatto togliere i punti, è iniziato a spuntare questo tessuto cicatriziale, che mai si sarebbe immaginato crescesse così tanto. “Cerco di nasconderlo. Spero che la dottoressa mi aiuti a risolvere il mio problema”, ha detto Robert qualche istante la visita.

Da come si può chiaramente vedere, il cheloide era piuttosto grande. Ed appena visto, la dottoressa non ha affatto nascosto di essere piuttosto preoccupata. Ciò che ‘insospettiva’ la dermatologa non era solo il fatto che il cheloide era cresciuto per ben tre volte, ma anche che non ci fosse troppa pelle da utilizzare per richiudere la ferita una volta rimosso il tenuto cicatriziale. Per questo motivo, quindi, non ha proceduto con l’operazione, ma ha chiesto l’aiuto di un suo stimatissimo collega.

Così come era accaduto per Reggie, anche per Robert non è stato affatto facile rimuovere il cheloide, ma il medico chirurgo ce l’ha messa tutta affinché il suo paziente fosse soddisfatto. Guardate un po’ il risultato:

Davvero pazzesco, non trovate?