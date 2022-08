La casa della cantante Giorgia: resterete a bocca aperta nel vederla

Vi accompagniamo alla scoperta dei dettagli più interessanti della casa di Giorgia Todrani: ecco dove vive la famosissima cantante romana.

La sua voce è decisamente una delle più intense e potenti dell’intero panorama musicale italiano e da quasi trent’anni il successo è una costante nella sua vita. Giorgia Todrani, meglio nota semplicemente come Giorgia, classe 1971, ha regalato al pubblico brani rimasti nella storia e collaborazioni con artisti immortali come Ray Charles e Pino Daniele.

Indimenticabili le sue partecipazioni al Festival di Sanremo a cui approda per la prima volta, appena 22enne, nella categoria Giovani vincendo col brano Nasceremo. Era il 1993 e quella vittoria le consentì di accedere, con E poi, alla categoria Nuove Proposte l’anno dopo. Il 1995 sarà poi l’anno del trionfo assoluto alla celebre kermesse canora con Come saprei. Da lì, la sua carriera spiccò definitivamente il volo e ancora oggi la sua musica continua a far sognare intere generazioni.

Seguita da quasi 1 milione di follower su Instagram, Giorgia è solita condividere sul popolare social network molti momenti della sua quotidianità, anche in famiglia. Una famiglia che ha formato insieme al cantante e ballerino Emanuel Lo, col quale nel 2010 ha avuto suo figlio Samuel. Negli scatti social pubblicati dalla cantante si possono ammirare anche alcuni dettagli della sua splendida casa. Avete visto che meraviglia?

Giorgia, la sua casa è davvero particolare: uno stile unico, l’avete mai vista?

Giorgia ed Emanuel Lo, che a quanto pare dovrebbe tornare a ricoprire il ruolo di coach nella prossima edizione di Amici, stanno insieme dal 2004 e vivono nella Capitale. Guardando le tante foto in cui la Todrani appare in vari angoli della sua abitazione, si nota l’impronta elegante ma allo stesso tempo ‘vissuta’ che ha saputo dare alla dimora. Non poteva certo mancare il pianoforte, simbolo del suo amore per la musica, che però non ‘appesantisce’ affatto l’ambiente, dominato dai colori chiari.

Come si vede dal suo bagno pieno di scaffali colmi di prodotti e con doppio lavandino, si respira un’aria molto familiare ed ‘informale’.

Giorgia, ecco la sua casa (Credits: Instagram)

L’enorme tavolo di legno in cucina trasmette la sensazione di familiarità tipica di questa parte della casa. Impossibile non notare la stupenda terrazza che pullula di piante lussureggianti e curatissime proprio come quelle dei giardini.

Ecco Giorgia in un un momento di relax nel suo elegante e particolare salotto, dove possiamo notare un quadro dai colori accesi e un pavimento in graniglia dallo stile ovviamente antico, che però si mescola perfettamente alla modernità delle sedie attorno al tavolo.

Un nido d’amore in cui la bravissima Giorgia è stata in grado di far conciliare alla perfezione stili differenti che insieme danno vita ad un risultato unico!