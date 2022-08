Ilaria D’Amico, crisi con Gigi Buffon? Le sue parole non lasciano spazio a dubbi

Ilaria D’Amico, è crisi con Gigi Buffon? Adesso è lei a parlare e le sue parole non lasciano spazio a dubbio.

In queste ultime settimane si è spesso parlato di una crisi tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico. La coppia è insieme dal 2013. Più volte il gossip è entrato a far parte delle loro vite con questo genere di notizie, cosa che ha fatto venire il dubbio ma che non ha mai trovato poi verità dato che non era in atto nessun tipo di ‘allontanamento’.

Sappiamo che quando una notizia inizia a circolare la ruota gira sempre più forte fino a quando non arriva la conferma o la smentita da parte dei rispettivi protagonisti. E’ capitato per esempio per Ilary Blasi e Francesco Totti. Dopo 17 anni e 3 figli si sono separati facendolo sapere tramite un comunicato. E’ stata per prima la conduttrice de L’Isola dei famosi ad annunciarlo seguita poi dalle parole dell’ex capitano della Roma.

Nei mesi precedenti si era spesso parlato di una crisi matrimoniale tra i due ma era stata smentita prima con un video in cui apparivano insieme e poco dopo dall’intervista di Ilary. Infatti a Verissimo aveva categoricamente smentito una crisi e una presunta relazione di Totti con un’altra donna. Soltanto nelle ultime settimane è arrivata la conferma e il gossip intorno alla coppia è impazzito. Non si è parlato d’altro e ancora oggi, nonostante siano passate diverse settimane, continuano a venire a galla dettagli scottanti sui possibili motivi che avrebbero portato alla separazione. Adesso, anche Ilaria D’Amico e Gigi Buffon sono finiti al cento del gossip. Alcune voci li vedrebbero in una crisi, ma è davvero così? La conduttrice in un’intervista al Settimanale F ha spiegato tutta la verità.

Ilaria D’Amico, è crisi con Gigi Buffon? La conduttrice ha raccontato la verità, ecco le sue parole

Ilaria D’Amico è pronta a tornare in televisione dopo due anni lontano dalla scena. La conduttrice sarà al timone del programma in onda su Rai 2 ‘Che c’è di nuovo’. In un’intervista al Settimanale F ha raccontato che farà un format di politica ma vogliono raccontare anche fatti della settimana con vari linguaggi.

Sempre nella stessa intervista, dato le voci che parlavano di una presunta crisi con Gigi Buffon che si sono fatte sempre più insistenti, ha raccontato anche la verità in merito a questa questione. La conduttrice e Buffon sono in crisi? Non è assolutamente così anzi, Ilaria fa sapere che Gigi voleva fare una smentita ma lei gli ha consigliato di non farlo dicendo che comunque tra un mese i giornali l’avrebbero scritto di nuovo.

La giornalista spiega che erano sempre insieme con i paparazzi sotto casa ma quelle foto non uscivano mai: “Per un periodo uscivano solo foto in cui ci baciavamo, un altro ero sempre incinta, poi la crisi e adesso siamo nel momento della crisi superata“. Le parole di Ilaria D’Amico non lasciano spazio a dubbi, tra lei e Gigi Buffon non c’è nessuna crisi.