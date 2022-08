Uomini e Donne, dopo l’annuncio della rottura sono tornati insieme; splendida notizia per i fan della coppia.

Appassionati di Uomini e Donne, siete pronti al conto alla rovescia? Mancano pochi giorni alle prime registrazioni della nuova stagione del programma, che tornerà in onda su Canale 5 a metà settembre. Chi ritroveremo in studio?

In attesa di scoprirlo, vi parliamo di un amatissimo cavaliere del trono Over, protagonista assoluto della scorsa stagione. Un percorso particolare il suo, che lo ha portato lontano dalla trasmissione per seguire il suo amore. Amore che sembrava essersi interrotto qualche mese fa… cosa bolle in pentola? Vi raccontiamo tutto.

Si erano lasciati ma ora sono tornati insieme: gioia per i telespettatori di Uomini e Donne

È stato uno dei protagonisti di Uomini e Donne Over nei mesi scorsi: in poco tempo ha conquistato il pubblico con la sua gentilezza e umiltà. Nel programma di Canale5 ha vissuto una storia breve ma intensa con Ida Platano, ma tra i due non c’è stato lieto fine. Un lieto fine che l’ex cavaliere sembra aver trovato fuori dalla trasmissione di Maria De Filippi. Di chi stiamo parlando?

Di Marcello Messina, uno dei cavalieri più amati dei trono Over di Uomini e Donne. Come i telespettatori ricorderanno, il cavaliere lasciò lo studio annunciando di aver trovato una persona speciale fuori dal programma. Una persona con la quale ha iniziato una storia, Viviana, originaria della Puglia. I due si sono mostrati felici insieme sui social fino a qualche mese fa, quando Marcello ha annunciato la fine della loro storia, a causa di incompatibilità caratteriali. Un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia: I due sono stati insieme per sei mesi prima della rottura. Una rottura che però, a quanto pare, non si è rivelata definitiva.

Nelle scorse ore, infatti, sia Marcello che Viviana sono apparsi nei rispettivi social dell’altro! Attraverso le loro stories di Instagram, i due hanno postato diversi momenti delle loro giornate insieme. Momenti felici e di spensieratezza, che sembrano dimostrare chiaramente che tra la coppia sia tornato il sereno, dopo il periodo di stop. Anche se, specifichiamo, i diretti interessati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito, almeno per il momento.

A quanto pare, quindi, le speranze di chi voleva Marcello nuovamente nel parterre del trono Over per la prossima stagione di Uomini e Donne si sono decisamente ridotte. Nel suo cuore c’è ancora la bellissima Viviana! Ma niente paura: quest’anno ci saranno tantissime novità nella trasmissione di Maria De Filippi e una di queste riguarda proprio il trono Over. Non ci resta che attendere le prime registrazioni, noi non vediamo l’ora di darvi tutte le anticipazioni! Continuate a seguirci.