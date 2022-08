Ben Affleck e Jennifer Lopez: nervi a fior di pelle, cos’è successo in luna di miele

Nervi a fior di pelle durante la luna di miele di Ben Affleck e Jennifer Lopez: è successo l’impensabile, nessuno l’avrebbe immaginato.

Se il 2022 ha visto la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti – proprio recentemente, vi abbiamo raccontato l’ultimo colpo di scena tra i due – dall’altra ha visto il ‘secondo matrimonio’ tra Ben Affleck e Jennifer Lopez. A distanza di poco più di un anno dal loro ritorno di fiamma, i ‘Bennifer’ sono nuovamente convolati a nozze.

Nessuno se lo sarebbe mai immaginato, ma Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono nuovamente uniti in matrimonio. Certo, i sostenitori della coppia sapevano che sarebbe successo perché la cantante aveva mostrato il prezioso anello di fidanzamento, ma nessuno mai si aspettava che le nozze sarebbero state così immediate.

Subito dopo il matrimonio, come da tradizione, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono partiti per la loro luna di miele. Un viaggio di nozze che – stando a quanto si apprende – sembrerebbe che la coppia abbia scelto di trascorrere a Parigi! Tutto sembrava stesse andando per il meglio, ma qualcosa è andato storto. Stando a quanto si apprende da Page Six, sembrerebbe che sia accaduto qualcosa che abbia fatto letteralmente perdere la paziente all’amato attore. Scopriamo insieme cos’è successo.

Alta tensione durante la luna di miele di Jennifer Lopez e Ben Affleck: cos’è successo

Se la luna di miele di Enrico Brignano e Flora Canto è ancora in atto, quella di Jennifer Lopez e Ben Affleck è terminata da un bel po’. I due, come dicevamo, dopo le nozze hanno scelto di fare una fuga d’amore a Parigi, ma sembrerebbe che non tutto sia andato nei migliori dei modi. A riportare la clamorosa indiscrezione, è stato proprio Page Six, che ha riportato degli attimi di vera e propria tensione.

Tutto sembrava essere perfetto durante il loro viaggio di nozze a Parigi! Jennifer Lopez e Ben Affleck, infatti, hanno girato per le strade della città come dei veri e propri turisti e si sono goduti quell’atmosfera magica che solo la città dell’amore è solita regalare. Qualcosa, però, ha turbato la loro quiete! Cosa? Il numero spropositato di paparazzi che hanno tentato di ‘rubare’ e fotografare alcuni momenti – anche quelli più piccoli – di questo viaggio! È proprio per questo motivo che – stando a quanto riferisce una fonte a Page Six – sembrerebbe che Ben Affleck abbia perso letteralmente la testa contro uno di loro. Si legge, infatti, che l’attore americano fosse parecchio fuori di testa! “È abituato ai flash dei paparazzi, ma la luna di miele è stato uno tsunami”, si legge sul sito.

Insomma, sembrerebbe che Ben abbia sentito il peso della popolarità durante il suo viaggio di nozze. D’altra parte, si sa, la luna di miele è un momento dedicato alla coppia!