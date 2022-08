Damiano Carrara e Chiara in luna di miele: avete visto dove sono? Immagini da brividi

Dopo le loro nozze, Damiano Carrara e Chiara sono partiti per la loro luna di miele: avete visto dove sono? Immagini da brividi!

È trascorso poco meno di un mese dal loro sì, ma solo adesso Damiano Carrara e la bella Chiara hanno scelto di partire per il loro viaggio di nozze. Approfittando, molto probabilmente, del periodo estivo e delle sue ferie, la giovanissima coppia di sposi è partita per la sua luna di miele.

Così come per Enrico Brignano e Flora Canto, che tra i vicoli di Ischia non è assolutamente passata inosservata per un dettaglio molto particolare, anche Damiano Carrara e Chiara si stanno godendo la loro luna di miele. Partiti nel corso di questo ultimo weekend, la giovane coppia di sposi ha viaggiato per tantissime ore, ma alla fine sono giunti in un posto davvero da sogno.

A differenza di Ben Affleck e Jennifer Lopez, che hanno preferito godersi la loro luna di miele lontani dai social ma non lontani da ‘occhi indiscreti’, Damiano e Chiara non possono fare a meno di condividere le immagini del loro viaggio di nozze coi loro sostenitori. D’altra parte, il rapporto che l’amata coppia della tv nostrana ha col suo pubblico è davvero speciale! Quello che, però, adesso vi chiediamo è: siete curiosi di sapere qual è la meta che i due piccioncini hanno scelto per questo primo viaggio da marito e moglie?

Damiano Carrara e Chiara in luna di miele: resterete incantati dal posto

La luna di miele è qualcosa che una coppia di neo sposi non dimenticherà mai nella vita, è risaputo. È proprio per questo motivo che Damiano Carrara e Chiara hanno scelto come meta del loro viaggio di nozze un posto davvero da sogno. Si tratta di una vera e propria avventura, che i due piccioncini non possono fare a meno di raccontare al loro amatissimo pubblico. A partire dalla partenza fino a tutto l’itinerario svolto, il giudice di Bake Off ama condividere ogni tappa di questo fantastico viaggio. Vi starete chiedendo anche voi dove sono andati? Benissimo, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa!

In queste ultime ore, Damiano e Chiara hanno condiviso delle immagini direttamente da Botswana, un paese dell’Africa. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il paesino sia completamente sprovvisto di sbocchi sul mare e che sia un ottimo habitat per animali selvatici. In effetti, scorrendo tra le sue ultimissime IG story e post Instagram abbiamo constatato la meraviglia della natura. Tra ippopotami, leoni e ghepardi, le immagini condivise sono davvero da brividi.

Un viaggio, quindi, completamente dedicato all’avventura, quello di Damiano e Chiara, che sicuramente sarà emozionante ed indimenticabile per la coppia.