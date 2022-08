Enorme gioia per il famoso cantante: è diventato papà bis!

L’annuncio social ha scatenato una miriade di like e commenti di auguri: l’amatissimo cantante è diventato papà per la seconda volta!

“Non esistono parole in grado di raccontare quello che stiamo vivendo ora”: il cantante, tra i più amati della scena musicale italiana, ha dato così la splendida notizia della nascita di sua figlia. Si tratta della sua secondogenita, venuta al mondo molto probabilmente nella giornata di ieri 14 agosto o al massimo sabato 13.

L’artista e la sua compagna hanno formato una splendida famiglia nel giro di tre anni: dopo essersi fidanzati nel 2019, a dicembre del 2020 sono diventati genitori per la prima volta ed ora danno il benvenuto ad un altro frutto del loro amore. Lui è molto amato dal pubblico che lo ha apprezzato fin dalla sua partecipazione ad un famosissimo programma di Canale 5. Lei è una giovane e bella giornalista originaria della provincia di Pescara, che nel 2013 partecipò a Miss Italia.

Al settimo cielo per il lieto evento, la coppia ha scelto per la bimba un nome molto particolare, sul quale ha mantenuto il riserbo più assoluto fino alla fine. L’hanno chiamata Imagine, chiaro riferimento alla celeberrima canzone di John Lennon del 1971. La sorellina maggiore si chiama invece Grace. Adesso avete capito di chi parliamo?

Il cantante può finalmente festeggiare: è diventato papà per la seconda volta!

Ovviamente i due neo genitori bis sono Antonio Stash Fiordispino, meglio noto semplicemente come Stash, e Giulia Belmonte. Classe 1989, originario di Caserta, il cantante vinse insieme alla sua band (The Kolors) la quattordicesima edizione di Amici e da allora la sua carriera ha definitivamente spiccato il volo.

Non solo come artista dall’innegabile talento, ma anche come personaggio pieno di carisma e voglia di imparare. Non a caso, già prima della sua partecipazione al seguitissimo talent condotto da Maria De Filippi, Stash ha vissuto per un periodo a Londra. Quell’esperienza gli ha permesso di approfondire la sua conoscenza della lingua inglese. Senza contare la grande competenza musicale che possiede: quando lo abbiamo visto nelle vesti di giudice al Serale di Amici, vi sarete sicuramente accorti dello spessore della sua cultura musicale!

Dopo la lunga storia con la giornalista Carmen Fiorentino, gli sono stati attribuiti vari flirt mai confermati con ragazze famose. L’unica certezza ad oggi è però l’amore che ha ritrovato accanto alla sua Giulia, di circa sei anni più giovane di lui. I due avevano annunciato anche la seconda gravidanza con un tenerissimo post su Instagram che fece esultare centinaia e centinaia di fan.

Tantissimi gli auguri giunti in queste ore da parte di colleghi ed altri volti noti del mondo dello spettacolo tra cui Giulia Pauselli, Lorella Cuccarini, Monica Leofreddi, Rudy Zerbi, Paolo Ciavarro, Enrico Nigiotti e, naturalmente, Stefano De Martino col quale Stash condivide da due anni il ruolo di giudice nel programma che ha visto nascere entrambi come artisti.

Ci uniamo ovviamente anche noi al coro di auguri per la nascita della piccola Imagine!