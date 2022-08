Luca Argentero e Cristina Marino: la vacanza ‘top’ ha un prezzo da capogiro

Periodo di vacanze anche per Luca Argentero e Cristina Marino: la coppia si trova in Sicilia, vediamo quanto costa il lussuoso soggiorno.

Tra le coppie famose più amate, Luca Argentero e Cristina Marino sono super seguiti sui rispettivi profili social. Anche ora che sono in vacanza, l’attore piemontese e la sua bella moglie continuano ad incantare i follower con scatti della loro vacanza all’insegna del lusso e del relax.

Dopo essere stati in Toscana, per trascorrere queste torride giornate di agosto hanno scelto la Sicilia, terra d’origine di Cristina da parte di padre. Proprio la giovane attrice circa un mese fa aveva mostrato su Instagram uno dei suoi look balneari confermandosi una vera icona di stile ed ora la vediamo sfoggiare il suo fisico statuario nella splendida isola del Sud Italia dove si trova insieme al marito e alla piccola Nina Speranza, nata il 20 maggio del 2020.

La struttura per la quale hanno optato si trova a Sciacca, in provincia di Agrigento ed è una delle più “in” dell’intera Sicilia ovvero il Rocco Forte Private Villas, nello straordinario complesso del Verdura Resort. Un vero angolo di Paradiso, visto il favoloso panorama che dà sul Mediterraneo. Vediamo quali sono i comfort offerti e quanto costa un soggiorno di una notte.

Luca Argentero e Cristina Marino, quanto costa il soggiorno nella villa privata in Sicilia

Non è la prima volta che l’ex gieffino si regala qualche giorno di vacanza col la consorte in una location da sogno. Lo scorso marzo ad esempio, ci hanno fatto sognare con le foto del loro weekend romantico al lussuoso Armani Hotel di Milano, rinnovato nel 2006 dall’architetto Barbara Patrizio ed inaugurato nel 2011 da famosissimo stilista.

Tornando alla vacanza in Sicilia dei due attori, come anticipato, il loro alloggio è una villa privata del Rocco Forte Private Villas. Ciascuna di queste ville ha 3 o 4 camere da letto, un’ampia terrazza, piscina personale e la giusta privacy per garantire il massimo del relax. Ciascuna di esse, inoltre, è circondata da giardini e campi da golf.

Gli ospiti di queste ville hanno infatti accesso a tutti i servizi offerti dal Verdura Resort che al suo interno comprende ristoranti di alto livello, spa e alloggi di vario tipo: camere, suite o ville private proprio come quella di Argentero e sua moglie.

Se vi state chiedendo quanto potrebbe costare un soggiorno nello stesso alloggio della celebre coppia, la cifra da tenere in considerazione va dai 4.800 ai 7.000 euro a notte. Una cifra certamente non alla portata di tutti, ma che è giustificata dalla meraviglia del luogo e dall’altissimo livello dei servizi offerti.

E voi avevate già sentito parlare del Verdura Resort?